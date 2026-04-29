El castell dels teus somnis: costa 1,6 milions d’euros, és a Catalunya i té totes les comoditats modernes

El mercat immobiliari acaba de llançar una bomba que ha deixat els caçadors de tresors amb la boca oberta. No parlem d’un àtic a la Castellana ni d’una vila minimalista a Eivissa. Parlem d’història viva que pots tocar, olorar i, si tens la cartera prou plena, comprar.
Segur que alguna vegada, passejant per les terres de Catalunya, has mirat cap al dalt d’un turó i has somiat a posseir una d’aquestes fortaleses de pedra. Doncs bé, el somni ha deixat de ser una fantasia per convertir-se en una oferta real (i sí, nosaltres també estem revisant els nostres estalvis).
Un viatge al segle XI amb Wi-Fi i aire condicionat
Es tracta d’una peça arquitectònica única que data del segle XI. Imagina per un moment el que han vist aquests murs: batalles, pactes feudals i el pas dels segles. Però no et deixis enganyar pel seu aspecte de fortalesa inexpugnable, perquè creuar la seva porta principal és com entrar en una dimensió de confort absolut.
El que fa especial aquest castell no és només el seu llinatge, sinó la seva metamorfosi. Ha estat rehabilitat amb un gust exquisit, respectant cada pedra original però integrant tot el que l’ésser humà modern necessita per no trobar a faltar la ciutat. És l’equilibri perfecte entre l’Edat Mitjana i el segle XXI.
L’espai no serà un problema, t’ho asseguro. La propietat compta amb dimensions que maregen: salons que semblen no acabar mai i estances on la llum entra d’una forma gairebé màgica. El luxe silenciós en la seva màxima expressió.
La propietat ha sabut conservar elements originals com arcs de mig punt i bigues de fusta noble que són, senzillament, impossibles de replicar avui dia. Un valor afegit que el converteix en una peça de col·leccionista.
El secret millor guardat: Piscina i oci d’alt nivell
Aquí és on l'”Arquitecta de l’Atenció” que porto dins s’atura. Perquè tenir un castell està bé, però tenir un castell amb una piscina espectacular és passar al següent nivell. Imagina aquests estius catalans, amb el sol apretant, submergit en aigües cristal·lines mentre contemples les teves pròpies merlets.
Però hi ha més. Si l’exterior és un oasi, l’interior és un temple de l’entreteniment. Els actuals propietaris han instal·lat una sala de billar professional que és l’epicentre de les reunions socials. És el lloc on es tanquen els negocis o se celebren les victòries quotidianes amb una copa de vi de la zona a la mà.
La distribució està pensada per a la privacitat. Cada racó del castell ofereix un refugi. Les habitacions són autèntiques suites de somni on dormir es converteix en un acte de sobirania. No és només comprar metres quadrats, és comprar un estatus que el formigó mai podrà donar-te.
Per què ara? L’oportunitat del mercat català
Molts es preguntaran per què algú es desprendria d’una joia així. La realitat és que el mercat de finques singulars a Catalunya està vivint una ebullició sense precedents. Els inversors internacionals busquen refugis segurs i amb ànima, i aquest castell ho té tot per ser la inversió de la dècada.
La ubicació és estratègica. Suficientment lluny per gaudir del silenci absolut i la desconnexió total, però prou a prop dels nuclis urbans per no sentir-te aïllat del món. És aquest racó de l’Empordà o de l’interior català que sempre surt a les revistes de decoració més prestigioses.
A més, el manteniment d’aquest tipus de propietats ha evolucionat. Ja no necessites un exercit de servents; la tecnologia actual permet que gestionar una fortalesa sigui gairebé tan senzill com gestionar un pis modern. Els sistemes de climatització eficient i seguretat avançada estan integrats de forma invisible.
Com a nota personal, us diré que aquest tipus de propietats no solen durar gaire a l’aparador. El perfil del comprador és algú que busca exclusivitat radical i una connexió emocional amb el patrimoni històric del país.
El preu: Un detall per als elegits
Parlem del que realment importa: el preu. Encara que aquestes xifres solen marejar el comú dels mortals, si comparem el cost d’aquest castell amb el d’un apartament de luxe al centre de Barcelona o Madrid, la sorpresa és majúscula. Pel preu d’uns pocs centenars de metres a la gran ciutat, aquí t’emportes una fortalesa sencera.
És el moment dels valents. D’aquells que entenen que el luxe no és només estrenar, sinó conservar i gaudir de quelcom que té ànima. La piscina sota el cel català i les partides de billar entre murs mil·lenaris t’estan esperant.
Si alguna vegada vas pensar que havies nascut en l’època equivocada, aquesta és la teva oportunitat de corregir el destí. Això sí, corre, perquè l’interès per aquest tipus d’actius immobiliaris s’ha disparat en les últimes 24 hores i els telèfons de la immobiliària de luxe encarregada de la venda no deixen de sonar.
Et veus ja esmorzant entre muralles mentre decideixes a quina part del jardí passaràs la tarda? Nosaltres, sens dubte, ja ens hem visualitzat allà.
Al cap i a la fi, la vida són moments, i viure’ls en un castell del segle XI sona a moment inoblidable, no creus?