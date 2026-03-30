«Costen menys de 3 euros»: les tres plantes perennes de Lidl que ja són un èxit per decorar la llar

Reconeix-ho. Aquell racó de la terrassa et deprimeix cada vegada que surts a estendre la roba o a prendre el cafè. Aquella paret desconxada o la barana de ferro rovellada que demana a crits un canvi de look.
A vegades pensem que per tenir un jardí de revista fa falta un pressupost de tres xifres i un paisatgista personal. Però la realitat és molt més senzilla (i barata). Demà divendres, la solució arriba al teu supermercat de confiança.
Lidl torna a la càrrega amb la seva secció de basar i aquesta vegada apunta directe al cor de les nostres cases. Es tracta d’una selecció de plantes perennes amb flor que tenen un objectiu clar: colonitzar els teus murs i regalar-te privacitat.
El millor de tot? El preu et farà riure. Per només 2,99 euros pots emportar-te a casa una explosió de color que, a diferència d’altres flors de temporada, no es morirà en dues setmanes.
Les tres joies de la corona: Resistència i color
No són plantes qualsevol. La cadena alemanya ha seleccionat tres varietats que són autèntics tancs de guerra en el món vegetal. Suporten el sol, aguanten el vent i no es queixen si t’oblides de regar-les un dia.
La primera protagonista és la Dipladènia. Si busques elegància, aquesta és la teva. Les seves flors en forma de trompeta són un imant per a les mirades i tenen una capacitat d’enfilar-se que et deixarà amb la boca oberta.
Després tenim la Passiflora, o la flor de la passió. És, possiblement, una de les flors més exòtiques i complexes que pots trobar en un prestatge de supermercat. És perfecta si vols que el teu balcó sembli un jardí botànic tropical.
Si compres la Passiflora, assegura’t de posar-li una gelosia o uns fils de niló. Tan bon punt noti el suport, començarà a enredar-se sola i en un mes no veuràs el totxo de la paret.
Per què aquestes plantes i no unes altres?
La clau aquí és la paraula perenne. En el món de la jardineria, això significa que la planta viu més de dos anys. No és una inversió d'”usar i llençar”. És una companya que creixerà amb tu cada temporada.
A més, venen en un test de 12 centímetres de diàmetre. És la mida justa perquè la planta ja tingui força però sigui fàcil de transportar al carret de la compra juntament amb la llet i el pa.
L’alçada d’aquestes plantes ronda els 25 o 30 centímetres en el moment de la compra. Però no et deixis enganyar per la seva mida actual. Tan bon punt les passis a un test més gran, el seu creixement es dispararà.
Nosaltres ja estem fent lloc al cotxe. Perquè sí, aquestes ofertes de Lidl tenen un problema: l’estoc és limitat. I les senyores que saben de plantes (les que tenen els balcons més envejats del barri) hi seran a primera hora.
Com cuidar la teva nova adquisició de 3 euros
No cal que siguis una experta ni que tinguis “mà verda”. Aquestes varietats perennes són famoses pel seu baix manteniment. Només necessiten un lloc amb bona llum i un reg moderat.
Si les col·locaràs en una zona on toca molt el sol, et recomanem que les trasplantis a un test de fang. El fang ajuda a mantenir les arrels fresques, cosa que aquestes plantes enfiladisses agrairan durant els mesos de calor que venen.
Recorda que demà és divendres. És el dia oficial de renovació de plantes a Lidl i aquestes peces solen esgotar-se abans del migdia a les ciutats grans.
Imagina per un moment aquell racó gris transformat en un mur verd ple de flors per menys de 10 euros si te t’emportes les tres. És, sens dubte, la forma més intel·ligent i barata de revaloritzar la teva terrassa aquest cap de setmana.
Al final, no es tracta només de decorar. Es tracta d’arribar a casa, mirar enfora i sentir que tens un petit refugi natural enmig de l’asfalt. I si a sobre t’ha costat menys que un menú del dia, la satisfacció és doble.
Tens ja clar quin racó taparàs amb aquestes meravelles? Nosaltres ja estem preparant els guants de trasplantament. Ens veiem a la cua del Lidl!