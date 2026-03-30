«Cuestan menos de 3 euros»: las tres plantas perennes de Lidl que ya son un éxito para decorar el hogar

Admítelo. Ese rincón de la terraza te deprime cada vez que sales a tender la ropa o a tomar el café. Esa pared desconchada o la barandilla de hierro oxidada que pide a gritos un cambio de look.

A veces pensamos que para tener un jardín de revista hace falta un presupuesto de tres cifras y un paisajista personal. Pero la realidad es mucho más sencilla (y barata). Mañana viernes, la solución llega a tu supermercado de confianza.

Lidl vuelve a la carga con su sección de bazar y esta vez apunta directo al corazón de nuestros hogares. Se trata de una selección de plantas perennes con flor que tienen un objetivo claro: colonizar tus muros y regalarte privacidad.

¿Lo mejor de todo? El precio te hará reír. Por solo 2,99 euros puedes llevarte a casa una explosión de color que, a diferencia de otras flores de temporada, no se morirá en dos semanas.

Las tres joyas de la corona: Resistencia y color

No son plantas cualquiera. La cadena alemana ha seleccionado tres variedades que son auténticos tanques de guerra en el mundo vegetal. Soportan el sol, aguantan el viento y no se quejan si te olvidas de regarlas un día.

La primera protagonista es la Dipladenia. Si buscas elegancia, esta es la tuya. Sus flores en forma de trompeta son un imán para las miradas y tienen una capacidad de trepar que te dejará boquiabierto.

Después tenemos la Passiflora, o la flor de la pasión. Es, posiblemente, una de las flores más exóticas y complejas que puedes encontrar en un estante de supermercado. Es perfecta si quieres que tu balcón parezca un jardín botánico tropical.

Si compras la Passiflora, asegúrate de ponerle una celosía o unos hilos de nailon. Tan pronto como note el soporte, comenzará a enredarse sola y en un mes no verás el ladrillo de la pared.

¿Por qué estas plantas y no otras?

La clave aquí es la palabra perenne. En el mundo de la jardinería, eso significa que la planta vive más de dos años. No es una inversión de «usar y tirar». Es una compañera que crecerá contigo cada temporada.

Además, vienen en un maceta de 12 centímetros de diámetro. Es el tamaño justo para que la planta ya tenga fuerza pero sea fácil de transportar en el carrito de la compra junto con la leche y el pan.

La altura de estas plantas ronda los 25 o 30 centímetros en el momento de la compra. Pero no te dejes engañar por su tamaño actual. Tan pronto como las pases a una maceta más grande, su crecimiento se disparará.

Nosotros ya estamos haciendo sitio en el coche. Porque sí, estas ofertas de Lidl tienen un problema: el stock es limitado. Y las señoras que saben de plantas (las que tienen los balcones más envidiados del barrio) estarán allí a primera hora.

Cómo cuidar tu nueva adquisición de 3 euros

No necesitas ser una experta ni tener «mano verde». Estas variedades perennes son famosas por su bajo mantenimiento. Solo necesitan un lugar con buena luz y un riego moderado.

Si las colocarás en una zona donde da mucho el sol, te recomendamos que las trasplantes a una maceta de barro. El barro ayuda a mantener las raíces frescas, algo que estas plantas trepadoras agradecerán durante los meses de calor que vienen.

Recuerda que mañana es viernes. Es el día oficial de renovación de plantas en Lidl y estas piezas suelen agotarse antes del mediodía en las ciudades grandes.

Imagina por un momento ese rincón gris transformado en un muro verde lleno de flores por menos de 10 euros si te llevas las tres. Es, sin duda, la forma más inteligente y barata de revalorizar tu terraza este fin de semana.

Al final, no se trata solo de decorar. Se trata de llegar a casa, mirar hacia afuera y sentir que tienes un pequeño refugio natural en medio del asfalto. Y si además te ha costado menos que un menú del día, la satisfacción es doble.

¿Tienes ya claro qué rincón cubrirás con estas maravillas? Nosotros ya estamos preparando los guantes de trasplante. ¡Nos vemos en la cola del Lidl!