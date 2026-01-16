5 euros i una fórmula vegana: la crema de retinol de Mercadona que recomanen les expertes

Mercadona ha posat a la venda una crema que està causant sensació en el món de la cura facial: la Prevent Age Skin Retinal de Deliplus, una opció accessible i vegana per a totes aquelles persones que busquen cuidar la pell madura sense gastar molts diners. Amb un preu d’uns 5 euros, aquest producte promet oferir beneficis antiedat gràcies a una fórmula basada en ingredients eficaços i respectuosos amb la pell.
La crema Prevent Age Skin Retinal destaca principalment per la seva composició amb retinaldehid, un derivat de la vitamina A que supera en potència el retinol convencional. Aquest actiu és conegut per estimular la renovació cel·lular i fomentar la producció de col·lagen i elastina, dos elements fonamentals per mantenir la pell ferma, hidratada i lluminosa. A més, conté extracte de Rosa Alpina, que actua com un potent antioxidant, protegint la pell de les agressions externes i ajudant a retardar l’envelliment cutani.
Què és la crema Prevent Age Skin Retinal?
Es tracta d’un producte de la marca Deliplus, la línia de cosmètics pròpia de Mercadona, que ha guanyat popularitat per oferir una alternativa econòmica per introduir actius antiedat en la rutina diària. Aquesta crema està pensada especialment per a persones amb pell madura o sensible que desitgen prevenir i reduir les primeres arrugues sense irritar la pell.
El seu preu competitiu, al voltant dels 5 euros, la fa accessible a un gran públic, fet que ha contribuït a la seva difusió i acceptació entre consumidors que busquen productes vegans i de qualitat a un cost moderat.
Ingredients clau i beneficis per a la teva pell
El retinaldehid és un retinoide més potent i efectiu que el retinol habitual. La seva funció principal és la renovació cel·lular, la qual ajuda a millorar la textura de la pell, augmentar la fermesa i aportar una lluminositat natural. Aquest actiu també fomenta la síntesi de col·lagen i elastina, que són essencials per mantenir l’elasticitat i prevenir la flacciditat cutània.
D’altra banda, l’extracte de Rosa Alpina aporta una acció antioxidant molt important, protegint la pell contra la contaminació ambiental i l’estrès oxidatiu, dos factors que accelerarien l’envelliment. Aquesta combinació fa que la crema no només tingui un efecte visible a curt termini sinó que ajudi a mantenir la salut de la pell a llarg termini.
Altres components de la fórmula ajuden a mantenir la hidratació i a millorar la textura general de la pell, aportant suavitat i un tacte agradable després de la seva aplicació.
Així parlen les expertes sobre aquesta crema
La farmacèutica portuguesa Iolanda Pereira ha destacat l’eficàcia del retinal en comparació amb el retinol tradicional. Pereira explica que el retinal es absorbeix millor i proporciona resultats més ràpids a la pell, ajudant a millorar la textura i fermesa mitjançant la renovació cel·lular. Aquesta opinió aporta solidesa a la qualitat del producte i reforça la seva popularitat entre els usuaris que busquen resultats visibles sense haver de gastar molt.
En canvi, la dermatòloga Marta Aranda aporta una mirada més crítica i recomana tenir present que, tot i que la crema és atractiva per la seva relació qualitat-preu, la concentració del principi actiu podria ser baixa per a qui busqui resultats més profunds i transformadors. “Per a transformacions epidèrmiques significatives, recomano productes amb concentracions més altes i amb evidència clínica contrastada”, assegura Aranda, ressaltant que aquesta crema és més adequada per a iniciants o pells sensibles que per a pells amb necessitats més avançades.
Per a qui és ideal aquesta crema?
Aquesta crema és especialment recomanada per a:
- Persones que volen començar a utilitzar un actiu antiedat suau i eficaç.
- Pells sensibles o que no toleren bé retinoides més agressius.
- Consumidors que busquen productes vegans i amb una bona relació qualitat-preu.
- Qui desitgi millorar la hidratació i prevenir les arrugues de manera gradual.
És important tenir en compte que, per a pells amb envelliment més avançat o necessitats més específiques, potser sigui necessari complementar aquest producte amb altres fórmules més potents o consultar amb un especialista.
Consells per treure el màxim profit
Per optimitzar els beneficis i evitar possibles irritacions, és recomanable seguir aquests consells:
- Aplicar la crema a la nit, ja que els retinoides poden augmentar la sensibilitat al sol.
- Fer servir protector solar durant el dia per protegir la pell dels efectes nocius dels rajos UV.
- Començar amb aplicacions en dies alterns i anar augmentant la freqüència progressivament, per permetre que la pell s’adapti.
- Evitar combinar-la amb altres productes potencialment irritants durant les primeres setmanes d’ús.
Amb aquesta rutina, es maximitzen els beneficis i es minimitzen els riscos d’irritació, especialment per a pells sensibles.
Val la pena aquesta crema?
La Prevent Age Skin Retinal de Mercadona es presenta com una opció econòmica i accessible per a aquells que volen iniciar-se en la cura antiedat amb una fórmula suau i vegana. Tot i que no és el producte més potent del mercat, compleix la seva funció per a pells sensibles o madures que busquen una millora gradual en hidratació i textura.
El seu preu competitiu i la combinació d’ingredients actius i antioxidants la converteixen en una alternativa atractiva per a molts, sobretot per aquells que busquen qualitat sense un cost elevat.
T’has provat aquesta crema o tens experiències amb productes amb retinol? Comparteix la teva opinió i comenta si t’agradaria conèixer més opcions de cures facials accessibles i efectives. La teva pell i la teva butxaca t’ho agrairan!