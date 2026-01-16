5 euros y una fórmula vegana: la crema de retinol de Mercadona que recomiendan las expertas

Mercadona ha puesto a la venta una crema que está causando sensación en el mundo del cuidado facial: la Prevent Age Skin Retinal de Deliplus, una opción accesible y vegana para todas aquellas personas que buscan cuidar la piel madura sin gastar mucho dinero. Con un precio de unos 5 euros, este producto promete ofrecer beneficios antiedad gracias a una fórmula basada en ingredientes eficaces y respetuosos con la piel.

La crema Prevent Age Skin Retinal destaca principalmente por su composición con retinaldehído, un derivado de la vitamina A que supera en potencia al retinol convencional. Este activo es conocido por estimular la renovación celular y fomentar la producción de colágeno y elastina, dos elementos fundamentales para mantener la piel firme, hidratada y luminosa. Además, contiene extracto de Rosa Alpina, que actúa como un potente antioxidante, protegiendo la piel de las agresiones externas y ayudando a retrasar el envejecimiento cutáneo.

¿Qué es la crema Prevent Age Skin Retinal?

Se trata de un producto de la marca Deliplus, la línea de cosméticos propia de Mercadona, que ha ganado popularidad por ofrecer una alternativa económica para introducir activos antiedad en la rutina diaria. Esta crema está pensada especialmente para personas con piel madura o sensible que desean prevenir y reducir las primeras arrugas sin irritar la piel.

Su precio competitivo, alrededor de los 5 euros, la hace accesible a un gran público, hecho que ha contribuido a su difusión y aceptación entre consumidores que buscan productos veganos y de calidad a un costo moderado.

Ingredientes clave y beneficios para tu piel

El retinaldehído es un retinoide más potente y efectivo que el retinol habitual. Su función principal es la renovación celular, la cual ayuda a mejorar la textura de la piel, aumentar la firmeza y aportar una luminosidad natural. Este activo también fomenta la síntesis de colágeno y elastina, que son esenciales para mantener la elasticidad y prevenir la flacidez cutánea.

Por otro lado, el extracto de Rosa Alpina aporta una acción antioxidante muy importante, protegiendo la piel contra la contaminación ambiental y el estrés oxidativo, dos factores que acelerarían el envejecimiento. Esta combinación hace que la crema no solo tenga un efecto visible a corto plazo sino que ayude a mantener la salud de la piel a largo plazo.

Otros componentes de la fórmula ayudan a mantener la hidratación y a mejorar la textura general de la piel, aportando suavidad y un tacto agradable después de su aplicación.

Así hablan las expertas sobre esta crema

La farmacéutica portuguesa Iolanda Pereira ha destacado la eficacia del retinal en comparación con el retinol tradicional. Pereira explica que el retinal se absorbe mejor y proporciona resultados más rápidos en la piel, ayudando a mejorar la textura y firmeza mediante la renovación celular. Esta opinión aporta solidez a la calidad del producto y refuerza su popularidad entre los usuarios que buscan resultados visibles sin tener que gastar mucho.

En cambio, la dermatóloga Marta Aranda aporta una mirada más crítica y recomienda tener presente que, aunque la crema es atractiva por su relación calidad-precio, la concentración del principio activo podría ser baja para quien busque resultados más profundos y transformadores. “Para transformaciones epidérmicas significativas, recomiendo productos con concentraciones más altas y con evidencia clínica contrastada”, asegura Aranda, resaltando que esta crema es más adecuada para principiantes o pieles sensibles que para pieles con necesidades más avanzadas.

¿Para quién es ideal esta crema?

Esta crema es especialmente recomendada para:

Personas que quieren comenzar a utilizar un activo antiedad suave y eficaz .

. Pieles sensibles o que no toleran bien retinoides más agresivos.

Consumidores que buscan productos veganos y con una buena relación calidad-precio.

y con una buena relación calidad-precio. Quien desee mejorar la hidratación y prevenir las arrugas de manera gradual.

Es importante tener en cuenta que, para pieles con envejecimiento más avanzado o necesidades más específicas, quizás sea necesario complementar este producto con otras fórmulas más potentes o consultar con un especialista.

Consejos para sacar el máximo provecho

Para optimizar los beneficios y evitar posibles irritaciones, es recomendable seguir estos consejos:

Aplicar la crema por la noche , ya que los retinoides pueden aumentar la sensibilidad al sol.

, ya que los retinoides pueden aumentar la sensibilidad al sol. Usar protector solar durante el día para proteger la piel de los efectos nocivos de los rayos UV.

para proteger la piel de los efectos nocivos de los rayos UV. Comenzar con aplicaciones en días alternos e ir aumentando la frecuencia progresivamente, para permitir que la piel se adapte.

Evitar combinarla con otros productos potencialmente irritantes durante las primeras semanas de uso.

Con esta rutina, se maximizan los beneficios y se minimizan los riesgos de irritación, especialmente para pieles sensibles.

¿Vale la pena esta crema?

La Prevent Age Skin Retinal de Mercadona se presenta como una opción económica y accesible para aquellos que quieren iniciarse en el cuidado antiedad con una fórmula suave y vegana. Aunque no es el producto más potente del mercado, cumple su función para pieles sensibles o maduras que buscan una mejora gradual en hidratación y textura.

Su precio competitivo y la combinación de ingredientes activos y antioxidantes la convierten en una alternativa atractiva para muchos, sobre todo para aquellos que buscan calidad sin un costo elevado.

¿Has probado esta crema o tienes experiencias con productos con retinol? Comparte tu opinión y comenta si te gustaría conocer más opciones de cuidado facial accesibles y efectivas. ¡Tu piel y tu bolsillo te lo agradecerán!