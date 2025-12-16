Walmart retira 850.000 ampolles d’aigua per risc de lesions en obrir-les, segons les autoritats sanitàries

Almenys tres persones han resultat ferides, i algunes han perdut la visió, en fer servir un model defectuós de la marca Ozark Trail.
El producte, distribuït des del 2017 tant a botigues físiques com en línia, pot expulsar la tapa amb violència quan conté líquids calents o amb gas, generant un “efecte projectil”. La Comissió de Seguretat dels Productes de Consum (CPSC) va emetre l’advertència oficial el 10 de juliol de 2025.
Quines ampolles han estat retirades?
La mesura afecta el model Ozark Trail 64 oz (1,89 L) d’acer inoxidable, amb número de referència 83-662, venut a les botigues Walmart i a la seva pàgina web als EUA.
Aquestes ampolles reutilitzables tenen una tapa negra de plàstic amb rosca i un cos platejat d’acer inoxidable, amb forma cilíndrica i broc integrat per facilitar el servei. Es venien per aproximadament 15 dòlars cadascuna.
Un risc invisible però perillós
Segons el comunicat oficial de la CPSC, la tapa es pot desprendre de manera sobtada després d’emmagatzemar begudes amb gas o líquids calents, fins i tot si l’ampolla està ben tancada. Aquesta situació ha provocat que la tapa surti expulsada amb tanta força que pot causar lesions a la cara, als ulls o al cap.
El risc augmenta si el consumidor obre l’ampolla sense saber que hi ha pressió acumulada a l’interior, fet que pot convertir un simple recipient en un projectil improvisat.
Tres casos que van alertar les autoritats
La retirada es va ordenar després de tres incidents confirmats:
- Una persona va patir una ferida facial greu quan la tapa la va colpejar directament.
- Dues persones van perdre la visió permanentment d’un ull després de rebre l’impacte mentre bevien.
Aquests casos van encendre les alarmes de les autoritats sanitàries i van forçar la intervenció de la CPSC, l’organisme encarregat de vetllar per la seguretat dels productes de consum als EUA.
Com saber si tens una ampolla afectada?
Els consumidors que van comprar una ampolla de 64 oz Ozark Trail entre abril de 2017 i juliol de 2024 haurien de revisar el producte. El model afectat s’identifica amb el codi “83-662” gravat a la base inferior.
És important no fer servir l’ampolla, encara que no hagi presentat problemes fins ara. El risc existeix fins i tot si el producte sembla funcionar correctament.
Walmart respon i ofereix reemborsament immediat
Walmart ha demanat als consumidors que deixin d’utilitzar el producte immediatament i que el retornin a qualsevol botiga Walmart per obtenir un reemborsament complet, sense necessitat de rebut.
A més, ha publicat instruccions en línia i ha posat a disposició un número d’atenció al client per a aquells que no puguin acudir físicament o hagin comprat el producte per internet.
L’empresa ha assegurat que col·labora amb la CPSC i que està revisant altres productes de la seva línia per evitar nous incidents.
Quines mesures preventives es recomanen?
Davant qualsevol producte reutilitzable, especialment si està dissenyat per a líquids calents o amb gas, les autoritats recomanen:
- No tancar hermèticament si se sospita que hi ha pressió acumulada.
- Evitar l’ús amb begudes carbonatades en recipients sense vàlvula d’escapament.
- No fer servir l’envàs si està danyat o ha rebut cops previs.
- Llegir sempre els advertiments del fabricant, encara que semblin evidents.
Atenció al consumidor: revisa les teves ampolles
Aquesta retirada no és un simple acte de precaució. És una alerta que podria evitar noves lesions greus, i per això les autoritats insisteixen: si tens aquesta ampolla, no la facis servir.
De vegades, els productes quotidians poden presentar perills inesperats. Per això, estar informat i actuar ràpid marca la diferència entre una advertència i una tragèdia.
Coneixes algú que utilitzi aquestes ampolles? Comparteix aquesta informació, ajuda’ns a difondre l’alerta i evita nous accidents.