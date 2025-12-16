Walmart retira 850,000 botellas de agua por riesgo de lesiones al abrirlas, según las autoridades sanitarias

Al menos tres personas han resultado heridas, y algunas han perdido la visión, al usar un modelo defectuoso de la marca Ozark Trail.

El producto, distribuido desde 2017 tanto en tiendas físicas como en línea, puede expulsar la tapa con violencia cuando contiene líquidos calientes o con gas, generando un “efecto proyectil”. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) emitió la advertencia oficial el 10 de julio de 2025.

¿Qué botellas han sido retiradas?

La medida afecta el modelo Ozark Trail 64 oz (1,89 L) de acero inoxidable, con número de referencia 83-662, vendido en las tiendas Walmart y en su página web en EE.UU.

Estas botellas reutilizables tienen una tapa negra de plástico con rosca y un cuerpo plateado de acero inoxidable, con forma cilíndrica y boquilla integrada para facilitar el servicio. Se vendían por aproximadamente 15 dólares cada una.

Un riesgo invisible pero peligroso

Según el comunicado oficial de la CPSC, la tapa puede desprenderse de manera repentina tras almacenar bebidas con gas o líquidos calientes, incluso si la botella está bien cerrada. Esta situación ha provocado que la tapa salga expulsada con tanta fuerza que puede causar lesiones en la cara, los ojos o la cabeza.

El riesgo aumenta si el consumidor abre la botella sin saber que hay presión acumulada en el interior, lo que puede convertir un simple recipiente en un proyectil improvisado.

Tres casos que alertaron a las autoridades

La retirada se ordenó tras tres incidentes confirmados:

Una persona sufrió una herida facial grave cuando la tapa la golpeó directamente.

Dos personas perdieron la visión permanentemente de un ojo tras recibir el impacto mientras bebían.

Estos casos encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias y forzaron la intervención de la CPSC, el organismo encargado de velar por la seguridad de los productos de consumo en EE.UU.

¿Cómo saber si tienes una botella afectada?

Los consumidores que compraron una botella de 64 oz Ozark Trail entre abril de 2017 y julio de 2024 deberían revisar el producto. El modelo afectado se identifica con el código “83-662” grabado en la base inferior.

Es importante no usar la botella, aunque no haya presentado problemas hasta ahora. El riesgo existe incluso si el producto parece funcionar correctamente.

Walmart responde y ofrece reembolso inmediato

Walmart ha pedido a los consumidores que dejen de utilizar el producto inmediatamente y que lo devuelvan a cualquier tienda Walmart para obtener un reembolso completo, sin necesidad de recibo.

Además, ha publicado instrucciones en línea y ha puesto a disposición un número de atención al cliente para aquellos que no puedan acudir físicamente o hayan comprado el producto por internet.

La empresa ha asegurado que colabora con la CPSC y que está revisando otros productos de su línea para evitar nuevos incidentes.

¿Qué medidas preventivas se recomiendan?

Frente a cualquier producto reutilizable, especialmente si está diseñado para líquidos calientes o con gas, las autoridades recomiendan:

No cerrar herméticamente si se sospecha que hay presión acumulada.

si se sospecha que hay presión acumulada. Evitar el uso con bebidas carbonatadas en recipientes sin válvula de escape.

en recipientes sin válvula de escape. No usar el envase si está dañado o ha recibido golpes previos.

o ha recibido golpes previos. Leer siempre las advertencias del fabricante, aunque parezcan evidentes.

Atención al consumidor: revisa tus botellas

Esta retirada no es un simple acto de precaución. Es una alerta que podría evitar nuevas lesiones graves, y por eso las autoridades insisten: si tienes esta botella, no la uses.

A veces, los productos cotidianos pueden presentar peligros inesperados. Por eso, estar informado y actuar rápido marca la diferencia entre una advertencia y una tragedia.

¿Conoces a alguien que utilice estas botellas? Comparte esta información, ayúdanos a difundir la alerta y evita nuevos accidentes.