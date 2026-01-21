Mercadona llença aquest nou plat a ‘Listo para Comer’ que molts clients estaven esperant

La cadena valenciana introdueix la pasta amb pollastre al pesto, un llançament que molts reclamaven.
Disponible per uns 2,50 €, promet sabor, comoditat i una bona relació qualitat-preu.
El nou producte s’incorpora a la línia “Listo para Comer”, un espai que Mercadona ha convertit en referent per a qui busca solucions ràpides i saboroses. La proposta combina pasta al dente amb trossos de pollastre i una salsa pesto cremosa que hi afegeix un toc aromàtic. El seu preu competitiu el col·loca en una posició atractiva davant la restauració ràpida tradicional.
Un llançament molt esperat a “Listo para Comer”
Des que Mercadona va inaugurar aquesta secció el 2018, els consumidors han demanat més varietat i plats inspirats en la cuina mediterrània. La cadena ha respost de manera progressiva, incorporant pizzes, amanides, sopes i opcions de pasta. Ara, l’arribada de la pasta amb pollastre al pesto era una demanda freqüent entre els seguidors de l’ensenya.
A les xarxes socials, alguns clients havien comentat el seu entusiasme amb frases com “Per fi alguna cosa diferent a Listo para Comer!” o “Feia mesos que esperava una pasta amb pesto”. Aquestes reaccions confirmen la capacitat de la cadena per escoltar les tendències i traslladar-les ràpidament als lineals.
El sabor del pesto amb un toc pràctic
La recepta és senzilla però efectiva: pasta cuita al punt, pollastre tallat i una salsa pesto amb textura cremosa. El resultat és un plat que s’escalfa en pocs minuts i que ofereix una alternativa equilibrada al consumidor urbà.
El pesto, originari d’Itàlia, s’ha convertit en un dels condiments més populars de la gastronomia mediterrània. La seva combinació d’alfàbrega, pinyons, formatge i oli d’oliva aporta frescor i sabor, cosa que explica l’expectació al voltant d’aquest llançament. Mercadona l’adapta al format pràctic i ràpid que caracteritza “Listo para Comer”.
Preu i disponibilitat als supermercats Mercadona
El plat es comercialitza a un preu aproximat de 2,50 €, fet que el converteix en una de les opcions més assequibles dins de la gamma preparada. Per a molts clients, aquest detall resulta determinant, ja que posiciona la pasta amb pollastre al pesto com una alternativa al menú del dia o a la comanda ràpida de menjar a domicili.
Actualment, està disponible a bona part dels supermercats Mercadona d’Espanya. Com passa amb altres llançaments, la cadena sol desplegar les seves novetats de manera progressiva, cosa que significa que alguns establiments encara poden trigar uns dies a oferir-lo.
Clients fidels opinen sobre el nou plat
Les primeres impressions dels compradors destaquen la comoditat del format i el sabor equilibrat de la recepta. Una clienta habitual comentava en un fòrum de consumidors: “No esperava que el pesto estigués tan ben aconseguit, repetiré segur”. Un altre usuari assenyalava: “La pasta té bona textura, encara que m’agradaria que hi hagués una opció amb més quantitat de pollastre”.
Aquestes opinions reflecteixen l’acollida positiva, encara que també deixen marge per a ajustos que Mercadona podria introduir en el futur. L’estratègia de la cadena es basa precisament a recollir suggeriments i reformular els seus productes fins a aconseguir la versió més satisfactòria.
Mercadona i la seva estratègia amb el menjar preparat
El llançament encaixa en l’aposta de Mercadona per consolidar la seva secció “Listo para Comer” com un pilar de la seva oferta. Aquest espai respon a una necessitat creixent: consumidors amb poc temps que no volen renunciar a plats saborosos i accessibles.
L’empresa ha invertit a modernitzar les seves instal·lacions i millorar l’envasat dels seus plats preparats, apostant per opcions a punt per consumir a qualsevol lloc. Amb productes com la pasta amb pollastre al pesto, busca reforçar la idea que menjar ràpid no ha de significar renunciar al sabor ni a la qualitat.
A més, aquest tipus de llançaments li permet competir no només amb altres cadenes de supermercats, sinó també amb negocis de restauració ràpida i plataformes de menjar a domicili. L’atractiu preu i la disponibilitat immediata són arguments que guanyen terreny davant altres formats.
Serà aquest el plat estrella de la tardor a Mercadona?
La incorporació de la pasta amb pollastre al pesto a la secció “Listo para Comer” confirma l’estratègia de Mercadona d’escoltar els seus clients i oferir solucions a mida. La seva senzillesa, sabor mediterrani i preu ajustat el converteixen en una opció que molts adoptaran com a part de la seva rutina setmanal.
La pregunta és inevitable: serà aquest el plat estrella de la tardor als supermercats Mercadona? Els consumidors ja tenen l’última paraula. L’has provat? Comparteix la teva opinió i explica’ns si aquest llançament compleix amb les expectatives que havia generat.