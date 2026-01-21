Mercadona lanza este nuevo plato en ‘Listo para Comer’ que muchos clientes esperaban

La cadena valenciana introduce la pasta con pollo al pesto, un lanzamiento que muchos reclamaban.

Disponible por unos 2,50 €, promete sabor, comodidad y una buena relación calidad-precio.

El nuevo producto se incorpora a la línea “Listo para Comer”, un espacio que Mercadona ha convertido en referente para quienes buscan soluciones rápidas y sabrosas. La propuesta combina pasta al dente con trozos de pollo y una salsa pesto cremosa que añade un toque aromático. Su precio competitivo lo coloca en una posición atractiva frente a la restauración rápida tradicional.

Un lanzamiento muy esperado en “Listo para Comer”

Desde que Mercadona inauguró esta sección en 2018, los consumidores han pedido más variedad y platos inspirados en la cocina mediterránea. La cadena ha respondido de manera progresiva, incorporando pizzas, ensaladas, sopas y opciones de pasta. Ahora, la llegada de la pasta con pollo al pesto era una demanda frecuente entre los seguidores de la enseña.

En las redes sociales, algunos clientes habían comentado su entusiasmo con frases como “¡Por fin algo diferente en Listo para Comer!” o “Llevaba meses esperando una pasta con pesto”. Estas reacciones confirman la capacidad de la cadena para escuchar las tendencias y trasladarlas rápidamente a los lineales.

El sabor del pesto con un toque práctico

La receta es sencilla pero efectiva: pasta cocida al punto, pollo troceado y una salsa pesto con textura cremosa. El resultado es un plato que se calienta en pocos minutos y que ofrece una alternativa equilibrada al consumidor urbano.

El pesto, originario de Italia, se ha convertido en uno de los condimentos más populares de la gastronomía mediterránea. Su combinación de albahaca, piñones, queso y aceite de oliva aporta frescura y sabor, lo que explica la expectación en torno a este lanzamiento. Mercadona lo adapta al formato práctico y rápido que caracteriza “Listo para Comer”.

Precio y disponibilidad en los supermercados Mercadona

El plato se comercializa a un precio aproximado de 2,50 €, lo que lo convierte en una de las opciones más asequibles dentro de la gama preparada. Para muchos clientes, este detalle resulta determinante, ya que posiciona la pasta con pollo al pesto como una alternativa al menú del día o al pedido rápido de comida a domicilio.

Actualmente, está disponible en buena parte de los supermercados Mercadona de España. Como ocurre con otros lanzamientos, la cadena suele desplegar sus novedades de manera progresiva, lo que significa que algunos establecimientos aún pueden tardar unos días en ofrecerlo.

Clientes fieles opinan sobre el nuevo plato

Las primeras impresiones de los compradores destacan la comodidad del formato y el sabor equilibrado de la receta. Una clienta habitual comentaba en un foro de consumidores: “No esperaba que el pesto estuviera tan bien logrado, repetiré seguro”. Otro usuario señalaba: “La pasta tiene buena textura, aunque me gustaría que hubiera una opción con más cantidad de pollo”.

Estas opiniones reflejan la acogida positiva, aunque también dejan margen para ajustes que Mercadona podría introducir en el futuro. La estrategia de la cadena se basa precisamente en recoger sugerencias y reformular sus productos hasta conseguir la versión más satisfactoria.

Mercadona y su estrategia con la comida preparada

El lanzamiento encaja en la apuesta de Mercadona por consolidar su sección “Listo para Comer” como un pilar de su oferta. Este espacio responde a una necesidad creciente: consumidores con poco tiempo que no quieren renunciar a platos sabrosos y accesibles.

La empresa ha invertido en modernizar sus instalaciones y mejorar el envasado de sus platos preparados, apostando por opciones listas para consumir en cualquier lugar. Con productos como la pasta con pollo al pesto, busca reforzar la idea de que comer rápido no tiene que significar renunciar al sabor ni a la calidad.

Además, este tipo de lanzamientos le permite competir no solo con otras cadenas de supermercados, sino también con negocios de restauración rápida y plataformas de comida a domicilio. El atractivo precio y la disponibilidad inmediata son argumentos que ganan terreno frente a otros formatos.

¿Será este el plato estrella del otoño en Mercadona?

La incorporación de la pasta con pollo al pesto a la sección “Listo para Comer” confirma la estrategia de Mercadona de escuchar a sus clientes y ofrecer soluciones a medida. Su sencillez, sabor mediterráneo y precio ajustado lo convierten en una opción que muchos adoptarán como parte de su rutina semanal.

La pregunta es inevitable: ¿será este el plato estrella del otoño en los supermercados Mercadona? Los consumidores ya tienen la última palabra. ¿Lo has probado? Comparte tu opinión y cuéntanos si este lanzamiento cumple con las expectativas que había generado.