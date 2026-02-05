Mercadona desferma la bogeria amb el seu nou dolç viral: barretes individuals amb cacau que costen menys de 2 euros i s’esgoten en hores

Les noves barretes Caocream de Mercadona han conquerit els consumidors amb una fórmula senzilla però efectiva: xocolata per fora, cacau per dins i embolcall individual. La febre va començar després de diverses publicacions a TikTok, i des de llavors el producte s’esgota en qüestió d’hores a moltes botigues. El seu preu, 1,80 € per cinc unitats, les converteix en un caprici assequible i molt desitjat.
Un dolç que ho té tot
Mercadona ha llançat un snack que sembla dissenyat per triomfar: una barreta cruixent recoberta de xocolata amb un interior de galeta de cacau, empaquetada de manera individual dins d’una capsa que en conté cinc.
No només és atractiva a la vista, sinó també versàtil i funcional. Cap en qualsevol motxilla, s’obre fàcilment i té la mida perfecta per calmar aquella gana a mitja tarda o com a berenar improvisat. Qui ja l’ha tastat diu que té un gust equilibrat, amb el toc just de dolçor i una textura que sorprèn per la seva lleugeresa.
És precisament aquesta combinació —plaer immediat, sense complicacions ni grans despeses— la que ha convertit el producte en el nou objecte de desig dels fans del supermercat valencià.
El fenomen TikTok i la viralització
Tot va començar amb un vídeo. O, millor dit, amb diversos. Usuaris com @novedades.mercadona van començar a compartir les seves descobertes: “Acaben d’arribar i ja tenen pinta de volar!”, deia un. En qüestió de dies, les visualitzacions es comptaven per centenars de milers i els prestatges es començaven a buidar.
La xarxa social TikTok s’ha consolidat com el lloc on els productes de supermercat esdevenen estrelles virals. Un pla curt de la barreta, el cruixit en mossegar-la, una música enganxosa i l’entusiasme sincer de l’usuari són suficients per encendre la febre.
Frases com ara “ja només de veure-les ve de gust” o “no duren ni un dia a casa” es repeteixen als comentaris. És un tipus de contingut que no necessita màrqueting tradicional: la comunitat fa la feina amb passió, rapidesa i autenticitat.
Què en diuen, els que ja les han tastat?
Les opinions dels consumidors no s’han fet esperar. Des de qui les considera “un deu en gust i textura”, fins a qui destaca la seva “relació qualitat-preu imbatible”. El veredicte és gairebé unànime: Mercadona ha encertat de ple.
“Em recorden a les barretes de xocolata de la infància, però millorades”, comenta una usuària. Un altre afegeix: “Tenen aquell punt cruixent per fora i tou per dins que et fa voler-ne una altra de seguida”.
A més, molts valoren el detall de l’embolcall individual. En una època on la comoditat és clau, poder portar una d’aquestes barretes a la bossa o a la motxilla sense que es desfaci o es trenqui és tot un avantatge. És un producte pensat per al ritme de vida actual: ràpid, mòbil i amb moments dolços entre el caos.
L’arma secreta de Mercadona
Aquest èxit no és cap casualitat. Mercadona ha demostrat aquests darrers anys que sap com llançar productes virals sense dependre de campanyes publicitàries. Ja ho va fer amb els gelats mochi, les patates de sabors o algunes cremes corporals que s’esgotaven en setmanes.
El patró es repeteix: un producte atractiu, ben executat, a un preu competitiu i amb un gran potencial visual per a les xarxes socials. L’empresa escolta els seus consumidors, detecta tendències i llança productes que connecten amb allò que la gent desitja (encara que potser no ho sàpiga).
A més, l’exclusivitat implícita —aquest “si no hi vas ara, et quedes sense”— alimenta el desig. Forma part del joc: una mica d’escassetat controlada per crear desig col·lectiu i conversa constant.
Estan disponibles a la teva botiga?
Aquí ve la part complicada. Donat l’èxit inesperat del producte, en moltes botigues ja costa trobar-les. Alguns usuaris comenten que han hagut d’anar-hi fins a tres cops per aconseguir una capsa. D’altres, directament, pregunten als treballadors quan les tornaran a tenir.
La solució? Si realment tens curiositat per tastar-les, val la pena estar atent a les xarxes de novetats o preguntar directament a la teva botiga habitual. La rotació del producte és ràpida, i Mercadona acostuma a reaccionar de pressa davant una demanda viral.
Però compte: un cop les tastis, probablement no voldràs quedar-te només amb una capsa. Aquest és el perill (i l’encant) dels petits grans capricis.
Resistir-se o rendir-se al caprici viral?
En temps d’immediatesa, de missatges breus i desitjos fugaços, un producte com aquestes barretes Caocream representa més que un simple dolç: és la possibilitat de gaudir d’alguna cosa plaent, fàcil i assequible, just quan més et cal.
Ja les has tastat? T’han semblat tan irresistibles com diuen?
Comparteix la teva experiència i uneix-te al fenomen més dolç del moment.