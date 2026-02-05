Mercadona desata la locura con su nuevo dulce viral: barritas individuales con cacao que cuestan menos de 2 euros y se agotan en horas

Las nuevas barritas Caocream de Mercadona han conquistado a los consumidores con una fórmula sencilla pero efectiva: chocolate por fuera, cacao por dentro y envoltorio individual. La fiebre comenzó tras varias publicaciones en TikTok, y desde entonces el producto se agota en cuestión de horas en muchas tiendas. Su precio, 1,80 € por cinco unidades, las convierte en un capricho asequible y muy deseado.

Un dulce que lo tiene todo

Mercadona ha lanzado un snack que parece diseñado para triunfar: una barrita crujiente recubierta de chocolate con un interior de galleta de cacao, empaquetada de manera individual dentro de una caja que contiene cinco.

No sólo es atractiva a la vista, sino también versátil y funcional. Cabe en cualquier mochila, se abre fácilmente y tiene el tamaño perfecto para calmar ese hambre a media tarde o como merienda improvisada. Quienes ya la han probado dicen que tiene un sabor equilibrado, con el toque justo de dulzura y una textura que sorprende por su ligereza.

Es precisamente esta combinación —placer inmediato, sin complicaciones ni grandes gastos— la que ha convertido el producto en el nuevo objeto de deseo de los fans del supermercado valenciano.

El fenómeno TikTok y la viralización

Todo comenzó con un video. O, mejor dicho, con varios. Usuarios como @novedades.mercadona empezaron a compartir sus descubrimientos: “¡Acaban de llegar y ya tienen pinta de volar!”, decía uno. En cuestión de días, las visualizaciones se contaban por cientos de miles y las estanterías comenzaban a vaciarse.

La red social TikTok se ha consolidado como el lugar donde los productos de supermercado se convierten en estrellas virales. Un plano corto de la barrita, el crujido al morderla, una música pegajosa y el entusiasmo sincero del usuario son suficientes para encender la fiebre.

Frases como “ya sólo de verlas apetece” o “no duran ni un día en casa” se repiten en los comentarios. Es un tipo de contenido que no necesita marketing tradicional: la comunidad hace el trabajo con pasión, rapidez y autenticidad.

¿Qué dicen los que ya las han probado?

Las opiniones de los consumidores no se han hecho esperar. Desde quienes las consideran “un diez en sabor y textura”, hasta quienes destacan su “relación calidad-precio imbatible”. El veredicto es casi unánime: Mercadona ha acertado de lleno.

“Me recuerdan a las barritas de chocolate de la infancia, pero mejoradas”, comenta una usuaria. Otro añade: “Tienen ese punto crujiente por fuera y tierno por dentro que te hace querer otra enseguida”.

Además, muchos valoran el detalle del envoltorio individual. En una época donde la comodidad es clave, poder llevar una de estas barritas en el bolso o en la mochila sin que se deshaga o se rompa es toda una ventaja. Es un producto pensado para el ritmo de vida actual: rápido, móvil y con momentos dulces entre el caos.

El arma secreta de Mercadona

Este éxito no es casualidad. Mercadona ha demostrado estos últimos años que sabe cómo lanzar productos virales sin depender de campañas publicitarias. Ya lo hizo con los helados mochi, las patatas de sabores o algunas cremas corporales que se agotaban en semanas.

El patrón se repite: un producto atractivo, bien ejecutado, a un precio competitivo y con un gran potencial visual para las redes sociales. La empresa escucha a sus consumidores, detecta tendencias y lanza productos que conectan con lo que la gente desea (aunque quizás no lo sepa).

Además, la exclusividad implícita —ese “si no vas ahora, te quedas sin”— alimenta el deseo. Forma parte del juego: un poco de escasez controlada para crear deseo colectivo y conversación constante.

¿Están disponibles en tu tienda?

Aquí viene la parte complicada. Dado el éxito inesperado del producto, en muchas tiendas ya cuesta encontrarlas. Algunos usuarios comentan que han tenido que ir hasta tres veces para conseguir una caja. Otros, directamente, preguntan a los trabajadores cuándo las volverán a tener.

¿La solución? Si realmente tienes curiosidad por probarlas, vale la pena estar atento a las redes de novedades o preguntar directamente en tu tienda habitual. La rotación del producto es rápida, y Mercadona suele reaccionar rápido ante una demanda viral.

Pero cuidado: una vez las pruebes, probablemente no querrás quedarte sólo con una caja. Este es el peligro (y el encanto) de los pequeños grandes caprichos.

¿Resistirse o rendirse al capricho viral?

En tiempos de inmediatez, de mensajes breves y deseos fugaces, un producto como estas barritas Caocream representa más que un simple dulce: es la posibilidad de disfrutar de algo placentero, fácil y asequible, justo cuando más lo necesitas.

¿Ya las has probado? ¿Te han parecido tan irresistibles como dicen?

Comparte tu experiencia y únete al fenómeno más dulce del momento.