Lidl triomfa recuperant un dolç tradicional que molts recorden de la seva infància: ideal per esmorzar i costa menys del que t’imagines

Hi ha sabors que tenen el poder de fer-nos viatjar en el temps i Lidl acaba de prémer el botó de la nostàlgia per a tots aquells que buscaven el mos perfecte. L’última bogeria de la cadena alemanya no és un gadget tecnològic, sinó un clàssic que portem al cor i que ara s’ha tornat atemporal.
Si has entrat darrerament a la secció de fleca i has vist un buit sospitós a les prestatgeries, ja saps per què és. Els nous fartons acabats de fornejar s’han convertit en l’objecte de desig de milers de persones que busquen un caprici deliciós sense castigar la butxaca.
La bogeria de TikTok per 35 cèntims
El fenomen no ha nascut del buit. Les xarxes socials, especialment TikTok, han dictat sentència: aquests fartons són la nova obsessió. Vídeos amb milers de reproduccions mostren com els clients omplen les bosses tan bon punt surten del forn, i no és per a menys. El preu és, senzillament, imbatible: només 0,35 € la unitat.
Cada peça, d’uns 40 grams, manté aquesta textura esponjosa i lleugera que ens recorda les millors tradicions artesanes. Amb una fina capa de sucre glass que els dona una brillantor irresistible, han aconseguit el que semblava impossible: democratitzar un luxe de tota la vida.
Truc: Vols portar-los al següent nivell? Escalfa’ls només 10 segons al microones. Recuperen tota la tendresa i el sucre es fon lleugerament. Ens ho agrairàs.
Més que un dolç: un viatge a la infància
Per a molts de nosaltres, un fartó no és només brioixeria. És el record d’aquells berenars a casa de l’àvia o les trobades familiars. Lidl ha sabut tocar la fibra recuperant un producte que, fins ara, sovint quedava relegat a zones molt concretes o a èpoques molt marcades.
Però no et confonguis, ja no són només per a l’estiu. Aquests fartons s’estan menjant el mercat dels esmorzars durant tot l’any. Combinen de meravella amb un cafè amb llet ben calent a l’hivern o un batut de fruites a la primavera, convertint-se en l’acompanyant ideal per a qualsevol moment del dia.
La clau de l’èxit? La seva versatilitat total. Des d’un esmorzar ràpid abans d’anar a la feina fins a un berenar reconfortant quan arribes a casa després d’un dia llarg. (Sí, nosaltres també hem caigut en la temptació de menjar-ne un pel camí a casa).
L’estratègia del “forn fresc” que arrasa
Lidl ha entès perfectament que el consumidor actual busca immediatesa i qualitat a un preu real. En oferir-los a la seva secció de fleca diària, garanteixen aquesta sensació de producte “fet avui” que els envasats de supermercat mai podran igualar.
Aquesta aposta pel producte de proximitat emocional —productes que ens diuen alguna cosa— està fent que la secció de brioixeria de la cadena alemanya sigui una de les més visitades. No és només el preu, és la connexió amb el record i la garantia de frescor.
A més, el seu format allargat i pràctic els fa ideals per emportar. Són el snack perfecte per als nens i per als qui ja no som tan nens, però seguim gaudint com el primer dia. La porcellana de sucre que els cobreix és el segell de garantia que ens fa tornar a la cua del supermercat una vegada i una altra.
Corre abans que s’esgotin (una altra vegada)
La realitat és crua: si vas a última hora de la tarda, és molt probable que trobis la cistella buida. La viralitat ha fet que volin de les prestatgeries en qüestió de minuts cada vegada que els reomplen. És el poder de la recomanació digital combinat amb un producte que realment compleix el que promet.
En un món de snacks ultraprocessats amb noms complicats, el retorn a la senzillesa del fartó és una victòria per a tots. És econòmic, és reconfortant i és, sobretot, una decisió intel·ligent per a la teva butxaca i el teu paladar.