El plat precuinat de Mercadona que ha sorprès un nutricionista: “No està tan malament com sembla”

Els plats precuinats solen portar l’etiqueta de poc saludables. No obstant això, un nutricionista s’ha endut una sorpresa amb un producte de Mercadona.
Es tracta d’unes ales de pollastre que, en analitzar-ne la composició, revelen un perfil molt més favorable del que ningú imaginaria.
L’expert en nutrició Fran Susín va compartir a les xarxes socials la seva sorpresa en revisar aquest producte. El que semblava un plat ràpid i carregat d’additius va acabar mostrant una cara diferent. En les seves paraules, “no està tan malament com sembla”. I és que, a diferència de la majoria de precuinats, aquest ofereix una proporció molt alta d’aliment principal i pocs afegits.
La mala fama dels plats precuinats
En la ment de molts consumidors, els precuinats són sinònim de greixos en excés, sucres ocults i additius difícils de pronunciar. És un imaginari col·lectiu construït a partir d’experiències prèvies: sopes instantànies carregades de sal, pizzes ultraprocessades o plats amb salses massa greixoses.
Aquesta mala fama no és gratuïta. Diversos estudis han demostrat que els productes ultraprocessats, quan formen part habitual de la dieta, estan associats a un major risc d’obesitat, hipertensió i altres problemes de salut. L’Organització Mundial de la Salut insisteix a recomanar aliments frescos com a base de l’alimentació diària.
Per això, quan algú menciona “plat precuinat”, el més habitual és arrufar el front i pensar que es tracta d’una opció poc recomanable. I tanmateix, casos com el que ha analitzat Fran Susín mostren que no sempre s’ha de jutjar només per l’etiqueta o la primera impressió.
L’anàlisi del nutricionista
Fran Susín, nutricionista i divulgador a les xarxes socials, acostuma a analitzar productes de supermercat per explicar als seus seguidors com llegir etiquetes i distingir entre opcions millors o pitjors. En aquesta ocasió, va decidir revisar unes ales de pollastre precuinades de Mercadona, aparentment un producte poc prometedor.
La seva sorpresa va ser immediata. En revisar la llista d’ingredients, va observar que la composició era diferent de l’esperada. La majoria de consumidors pensa que aquest tipus de plats està carregat de conservants, potenciadors de sabor i greixos extra. Però les xifres explicaven una altra història.
El mateix Susín va comentar que, si bé no es tracta de l’aliment perfecte, és un exemple de com un precuinat pot complir uns estàndards més equilibrats. La conclusió que va compartir amb els seus seguidors va ser clara: aquest plat, lluny de ser una “bomba calòrica”, podia encaixar de manera puntual en una alimentació normal.
Ingredients i composició real
El que més va cridar l’atenció del nutricionista va ser el percentatge d’ingredient principal. Aquestes ales de pollastre de Mercadona tenen al voltant d’un 96 % de carn, una proporció molt superior a la d’altres productes similars del mercat. Això vol dir que pràcticament tot el que el consumidor està menjant és pollastre, sense farcits ni càrregues innecessàries.
La resta, un 4 % d’ingredients addicionals, inclou elements com dextrosa, midó, correctors d’acidesa, vi, aigua, espècies i sal. Tot i que la presència de dextrosa (un tipus de sucre simple) podria generar dubtes, la quantitat no sembla significativa en el conjunt del producte.
Un altre detall positiu és que no es percep un excés de greix en la seva preparació. Les ales no resulten olioses ni recarregades, cosa que contrasta amb molts plats precuinats on l’excés d’oli és un problema habitual.
En conjunt, es tracta d’una composició sorprenentment neta, fet que explica la reacció de Susín i el comentari que “no està tan malament com sembla”.
Són una opció saludable?
La resposta breu és que poden ser una alternativa acceptable en determinades circumstàncies. No substituiran mai un àpat casolà amb pollastre fresc, però sí que representen una opció millor que altres precuinats disponibles al supermercat.
El seu perfil nutricional més senzill, amb un alt percentatge de carn i pocs afegits, permet que siguin un recurs vàlid per a persones amb poc temps. En dies atrafegats, obrir un envàs d’aquestes ales pot ser una manera de resoldre un àpat sense recórrer a opcions més problemàtiques, com el menjar ràpid o els ultraprocessats carregats de salses.
Ara bé, cal mantenir algunes precaucions. Tot i que la proporció d’additius sigui baixa, el producte conté sal i alguns carbohidrats afegits, i per això no hauria de formar part del menú diari. A més, falta informació més precisa sobre el contingut exacte de calories, greixos saturats i sodi, que són indicadors clau per valorar-ne l’impacte real en la dieta.
En definitiva, parlem d’un producte acceptable per a un consum ocasional, però no dissenyat per convertir-se en protagonista de l’alimentació habitual.
El que recomanen els experts
El mateix Susín va recordar en la seva anàlisi que el que és ideal continua sent cuinar a casa. Preparar unes ales de pollastre fresques al forn o en una fregidora d’aire permet controlar la quantitat d’oli, sal i espècies, ajustant la recepta a les necessitats de cada persona.
Tanmateix, el mercat de precuinats està en auge precisament perquè moltes persones no disposen de temps per cuinar cada dia. I en aquest context, triar bé es converteix en un hàbit fonamental. No tots els precuinats són iguals: alguns amaguen una llarga llista de conservants i greixos, mentre que d’altres, com aquest cas, mantenen una composició més senzilla i directa.
Els nutricionistes solen recomanar als consumidors fixar-se en tres aspectes bàsics:
- El percentatge de l’ingredient principal.
- La quantitat d’additius i la seva funció real.
- El nivell de greixos i sal afegida.
Seguint aquestes pautes, és possible identificar opcions més equilibrades dins de la categoria d’aliments preparats. I, com assenyala Susín, no sempre es tracta de demonitzar els precuinats, sinó d’aprendre a distingir quins poden encaixar de manera responsable en una dieta equilibrada.
No tan dolents com semblen
Les ales precuinades de Mercadona han demostrat que no tots els productes d’aquesta categoria mereixen l’etiqueta de poc saludables. Tot i que el més recomanable és optar sempre per ingredients frescos i receptes casolanes, aquest plat mostra que hi ha alternatives més raonables del que solem imaginar.
La clau és informar-se i llegir les etiquetes amb atenció. Moltes vegades, l’aparença d’un producte pot portar-nos a conclusions equivocades. En aquest cas, una anàlisi detallada va permetre descobrir que el que semblava un simple precuinat amagava un perfil força digne.
La reflexió que deixa aquest episodi és clara: no tots els aliments preparats són iguals i, amb una mica de criteri, es poden prendre decisions més encertades al supermercat.
I tu? Sols mirar els ingredients dels plats precuinats abans de comprar-los o et refies de la primera impressió? Comparteix la teva experiència i explica’ns quins productes t’han sorprès en el teu dia a dia.