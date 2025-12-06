El nou dolç de Mercadona que s’ha convertit en fenomen viral entre totes les edats

Hi ha una mena de “llegenda urbana” que diu que els dolços sense gluten o sense lactosa són secs, avorrits i tenen textura de suro. Doncs bé, Mercadona acaba de carregar-se aquest mite d’un cop de ploma.
La cadena valenciana ha llançat un pa de pessic de xocolata sense gluten i sense lactosa que està provocant una autèntica febre. I el més curiós no és que els celíacs o intolerants l’adorin (que també), sinó que l’està comprant gent que no té cap al·lèrgia simplement perquè… està boníssim.
Per fi, un berenar on ningú es queda fora
Si tens algú a casa amb intoleràncies, saps el maldecap que suposa: has de comprar el dolç “bo” per a uns i el dolç “especial” per als altres. Aquest llançament soluciona el drama de cop.
Aquest pa de pessic ha aconseguit el que semblava impossible: ser un dolç “democràtic”. Està pensat perquè el pugui menjar el nen celíac, l’avi intolerant a la lactosa i el cosí que menja de tot, i que tots gaudeixin per igual. S’ha acabat fer diferències a l’hora del berenar.
Per què triomfa tant? El secret és a la textura
El gran problema de la rebosteria sense gluten sol ser que s’esmicola només mirar-la o que és massa seca. Però aquí, Mercadona ha donat amb la tecla.
- Sabor intens: Té gust de xocolata de veritat, no a succedani.
- Esponjositat: La molla és tendra i humida (el Sant Grial dels productes gluten free).
- Format pràctic: Ve llest per obrir i servir.
Qui el prova, repeteix. De fet, molts clients asseguren a les xarxes que si els el posessin en un plat sense l’envàs, no sabrien distingir-lo d’un pa de pessic tradicional. I això, senyors, és el millor compliment possible.
Les xarxes parlen: “No sembla ‘sense’ res”
Només cal fer una volta per TikTok o Instagram per veure l’efecte que ha tingut. No paren de sortir vídeos de gent provant-lo —alguns amb cert escepticisme inicial— i quedant-se amb la boca oberta.
Comentaris com “Per fi puc menjar un pastís de xocolata decent!” o “A casa el comprem per a la meva filla celíaca i ens el acabem menjant els pares d’amagat” s’estan repetint constantment. Els comptes especialitzats en productes sense gluten el qualifiquen d’imprescindible, i l’efecte boca-orella està fent que a molts supermercats voli de la prestatgeria a mitja tarda.
El salvavides per a festes i escoles
A més del gust, hi ha un factor pràctic clau: la tranquil·litat. Per a molts pares i mares que han de portar alguna cosa a l’escola o a un aniversari on hi ha nens amb diferents intoleràncies, aquest pa de pessic és la salvació. Saps que és segur, saps que està bo i saps que no discrimines ningú.
En resum, Mercadona ha demostrat que “sense gluten i sense lactosa” no ha de ser sinònim de “sense gràcia”. Aquest pa de pessic s’ha convertit en un símbol de com un petit caprici pot unir tothom a taula, sense etiquetes ni plats separats.
I tu, ja l’has tastat? Si encara no l’has vist, corre al passadís del forn, perquè sembla que aquest hivern serà el rei dels berenars.