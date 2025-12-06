El nuevo dulce de Mercadona que se ha convertido en fenómeno viral entre todas las edades

Existe una especie de «leyenda urbana» que dice que los dulces sin gluten o sin lactosa son secos, aburridos y tienen textura de corcho. Pues bien, Mercadona acaba de desmontar este mito de un plumazo.

La cadena valenciana ha lanzado un bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa que está provocando una auténtica fiebre. Y lo más curioso no es que los celíacos o intolerantes lo adoren (que también), sino que lo está comprando gente que no tiene ninguna alergia simplemente porque… está buenísimo.

Por fin, una merienda donde nadie queda fuera

Si tienes a alguien en casa con intolerancias, sabes el quebradero de cabeza que supone: tienes que comprar el dulce «bueno» para unos y el dulce «especial» para los otros. Este lanzamiento soluciona el drama de un golpe.

Este bizcocho ha conseguido lo que parecía imposible: ser un dulce «democrático». Está pensado para que lo pueda comer el niño celíaco, el abuelo intolerante a la lactosa y el primo que come de todo, y que todos disfruten por igual. Se acabó hacer diferencias a la hora de la merienda.

¿Por qué triunfa tanto? El secreto está en la textura

El gran problema de la repostería sin gluten suele ser que se desmigaja solo con mirarla o que es demasiado seca. Pero aquí, Mercadona ha dado en el clavo.

Sabor intenso: Sabe a chocolate de verdad, no a sucedáneo.

Esponjosidad: La miga es tierna y húmeda (el Santo Grial de los productos gluten free).

Formato práctico: Viene listo para abrir y servir.

Quien lo prueba, repite. De hecho, muchos clientes aseguran en las redes que si se lo pusieran en un plato sin el envase, no sabrían distinguirlo de un bizcocho tradicional. Y eso, señores, es el mejor cumplido posible.

Las redes hablan: «No parece ‘sin’ nada»

Basta con dar una vuelta por TikTok o Instagram para ver el efecto que ha tenido. No paran de salir vídeos de gente probándolo —algunos con cierto escepticismo inicial— y quedándose con la boca abierta.

Comentarios como «¡Por fin puedo comer un pastel de chocolate decente!» o «En casa lo compramos para mi hija celíaca y acabamos comiéndonoslo los padres a escondidas» se están repitiendo constantemente. Las cuentas especializadas en productos sin gluten lo califican de imprescindible, y el efecto boca a boca está haciendo que en muchos supermercados vuele de la estantería a media tarde.

El salvavidas para fiestas y escuelas

Además del sabor, hay un factor práctico clave: la tranquilidad. Para muchos padres y madres que tienen que llevar algo a la escuela o a un cumpleaños donde hay niños con diferentes intolerancias, este bizcocho es la salvación. Sabes que es seguro, sabes que está bueno y sabes que no discriminas a nadie.

En resumen, Mercadona ha demostrado que «sin gluten y sin lactosa» no tiene que ser sinónimo de «sin gracia». Este bizcocho se ha convertido en un símbolo de cómo un pequeño capricho puede unir a todos en la mesa, sin etiquetas ni platos separados.

¿Y tú, ya lo has probado? Si aún no lo has visto, corre al pasillo del horno, porque parece que este invierno será el rey de las meriendas.