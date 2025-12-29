Aterra a Lidl el plat gurmet més desitjat de Cap d’Any: disponible per 8,79 euros i cuit al punt

Nosaltres ho tenim clar: aquestes festes no estem disposades a esclavitzar-nos a la cuina.
Després de la marató culinària de la Nit de Nadal i Sant Esteve, el cos ens demana treva, però el paladar segueix exigint nivell.
I és aquí on Lidl l’ha tornat a encertar, llançant un producte que ens ha salvat la planificació de l’últim sopar de l’any.
Es tracta d’una opció que normalment reservem per a restaurants cars o capricis de cap de setmana, però que ara arriba al nostre supermercat de confiança amb un preu d’enderroc.
La joia del mar que faltava a la teva taula
Parlem, per descomptat, de la pota de pop cuita en el seu suc, una exquisidesa que la cadena alemanya ha posat a la venda just a temps per tancar el 2024 amb magnificència.
Oblida’t de barallar-te amb l’olla de pressió o d’espantar el pop tres vegades perquè no quedi dur.
Lidl ja ha fet la feina bruta per nosaltres.
Aquest producte ve llest per consumir, garantint aquesta textura tendra però ferma que tant ens costa aconseguir a casa.
I el millor de tot és el preu: 8,79 euros per una peça d’aproximadament 210 grams.
Si fas comptes i compares amb els preus de la peixateria tradicional en aquestes dates —on el marisc es posa pels núvols—, estem davant d’una autèntica ganga gastronòmica.
Qualitat i estalvi en format “llest per emportar”
El que més ens ha agradat en fitxar aquest producte és la seva presentació.
Ve envasat al buit, protegint al màxim la frescor i conservant tots els seus sucs naturals.
Compte: En estar cuinat en el seu propi suc, manté un gust de mar intens que gairebé no necessita amaniments. Menys és més.
La peça de 210 grams és perfecta per a un segon plat individual contundent o, millor encara, per trossejar i convertir-la en un entrant de luxe per compartir entre dues persones.
A més, com que és una pota unitària, controles perfectament les racions sense malbaratar menjar, una cosa vital per cuidar la nostra butxaca a la costa de gener que s’acosta.
Com convertir-lo en un plat d’estrella Michelin en 5 minuts
Sabem que comprar un producte precuinat de vegades genera dubtes sobre el resultat final.
No obstant això, la versatilitat d’aquest pop és el seu punt fort.
No cal ser una xef experta per treure-li partit; només necessites un parell de trucs per elevar-lo de categoria.
Aquí tens el pas a pas infal·lible per triomfar:
- Atemperar: Treu el pop de la nevera uns 20 minuts abans. Si el cuines molt fred, el xoc tèrmic pot endurir-lo lleugerament.
- El tall mestre: Fes servir unes tisores de cuina ben esmolades. Talla rodanxes d’un centímetre de gruix. Si les fas molt fines perden textura; si són molt gruixudes, poden resultar xicletoses.
- Cop de calor: Tens dues opcions guanyadores. O bé el passes volta i volta per la planxa amb una gota d’oli perquè la pell agafi color (la nostra preferida), o l’escalfes al bany maria dins la seva pròpia bossa si prefereixes una textura més melosa.
El toc final: la presentació importa
Per emplatar, nosaltres sempre recomanem fer servir una base de patata.
Pots coure uns catxelos ràpids o, si vas amb molta pressa, utilitzar les patates de guarnició que ja venen llestes per al microones.
Col·loca la patata al fons, les rodanxes de pop a sobre i remata amb un raig generós d’Oli d’Oliva Verge Extra.
D’aquesta manera, la patata absorbeix l’oli i el suc del pop, creant un mos perfecte.
Completa el look* de la teva taula (El secret de l’estil)
Ja que ens estalviem temps a la cuina, invertim-lo en la presentació.
No hi ha pop a la gallega que es preï sense una bona fusta de servir.
Si no en tens una, hem fitxat unes taules de fusta d’acàcia a IKEA (model SMÅÄTA) que són ideals per donar-li aquest toc rústic i autèntic a la teva taula de Cap d’Any.
Combinen genial amb l’estètica del plat i fan que un producte de supermercat sembli servit a la millor “pulpería” d’O Carballiño.
Recorda: mengem primer pels ulls.
Pebre vermell dolç o picant? L’etern debat
A la mateixa publicació de Lidl que ha incendiat les xarxes, llancen la pregunta del milió.
Ets del team dolç o del team picant?
Nosaltres et recomanem una barreja estratègica.
Espolsa una base de pebre vermell dolç de La Vera per al color i l’aroma, i afegeix un pessic de picant just al final per donar-li “alegria” al plat sense que resulti agressiu.
La sal, sempre en escates i al final.
Aquest cruixit de la sal Maldón sobre la textura suau del pop és el que marca la diferència entre un plat casolà i un de professional.
Propietats que ens enamoren (més enllà del gust)
No podem deixar passar que, a més d’estar boníssim, el pop és un aliat fantàstic per a la nostra dieta.
En aquestes dates d’excessos, greixos i sucres, introduir un plat com aquest és una decisió intel·ligent.
- Alt en proteïnes: Sacia molt més que altres aperitius, evitant que piquem torrons abans d’hora.
- Baix en greixos: Gairebé no aporta calories si controlem l’oli.
- Ric en minerals: Font natural de ferro, calci i potassi.
És, bàsicament, el “pecat” més saludable que pots posar a la teva taula aquest Nadal.
Corre, que vola (literalment)
Aquí ve l’advertència necessària.
Aquest tipus de productes gurmet a Lidl solen funcionar sota el format de “temps limitat”.
El fullet marca disponibilitat des del 26 fins al 28 de desembre, però moltes botigues solen mantenir estoc romanent a la secció de neveres fins a esgotar existències o reposar de cara al dia 31.
El nostre consell d’amiga: no esperis a l’últim dia. Acosta’t a la teva botiga més propera com més aviat millor.
És molt probable que les unitats volin tan bon punt la gent comenci a fer la compra de pànic per al sopar de Cap d’Any.
I si no ho trobes a la nevera d’ofertes, busca a la secció de peixateria refrigerada habitual, perquè de vegades canvien la ubicació d’aquests tresors.
Al final, l’important és gaudir de la companyia i rebre l’any nou amb l’estómac feliç, i si és estalviant uns euros i molt temps de cuina, doncs moltíssim millor.