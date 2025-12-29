Aterriza en Lidl el plato gourmet más deseado de Año Nuevo: disponible por 8,79 euros y cocido al punto

Nosotros lo tenemos claro: estas fiestas no estamos dispuestos a esclavizarnos en la cocina.

Después de la maratón culinaria de Nochebuena y San Esteban, el cuerpo nos pide tregua, pero el paladar sigue exigiendo nivel.

Y es aquí donde Lidl lo ha vuelto a acertar, lanzando un producto que nos ha salvado la planificación de la última cena del año.

Se trata de una opción que normalmente reservamos para restaurantes caros o caprichos de fin de semana, pero que ahora llega a nuestro supermercado de confianza con un precio de derribo.

La joya del mar que faltaba en tu mesa

Hablamos, por supuesto, de la pata de pulpo cocida en su jugo, una exquisitez que la cadena alemana ha puesto a la venta justo a tiempo para cerrar 2024 con magnificencia.

Olvídate de pelearte con la olla a presión o de asustar al pulpo tres veces para que no quede duro.

Lidl ya ha hecho el trabajo sucio por nosotros.

Este producto viene listo para consumir, garantizando esa textura tierna pero firme que tanto nos cuesta conseguir en casa.

Y lo mejor de todo es el precio: 8,79 euros por una pieza de aproximadamente 210 gramos.

Si haces cuentas y comparas con los precios de la pescadería tradicional en estas fechas —donde el marisco se pone por las nubes—, estamos ante una auténtica ganga gastronómica.

Calidad y ahorro en formato «listo para llevar»

Lo que más nos ha gustado al fichar este producto es su presentación.

Viene envasado al vacío, protegiendo al máximo la frescura y conservando todos sus jugos naturales.

Cuidado: Al estar cocinado en su propio jugo, mantiene un sabor de mar intenso que casi no necesita aderezos. Menos es más.

La pieza de 210 gramos es perfecta para un segundo plato individual contundente o, mejor aún, para trocear y convertirla en un entrante de lujo para compartir entre dos personas.

Además, como es una pata unitaria, controlas perfectamente las raciones sin desperdiciar comida, algo vital para cuidar nuestro bolsillo en la cuesta de enero que se avecina.

Cómo convertirlo en un plato de estrella Michelin en 5 minutos

Sabemos que comprar un producto precocinado a veces genera dudas sobre el resultado final.

Sin embargo, la versatilidad de este pulpo es su punto fuerte.

No hace falta ser una chef experta para sacarle partido; solo necesitas un par de trucos para elevarlo de categoría.

Aquí tienes el paso a paso infalible para triunfar:

Atemperar: Saca el pulpo de la nevera unos 20 minutos antes. Si lo cocinas muy frío, el choque térmico puede endurecerlo ligeramente. El corte maestro: Usa unas tijeras de cocina bien afiladas. Corta rodajas de un centímetro de grosor. Si las haces muy finas pierden textura; si son muy gruesas, pueden resultar gomosas. Golpe de calor: Tienes dos opciones ganadoras. O bien lo pasas vuelta y vuelta por la plancha con una gota de aceite para que la piel tome color (nuestra preferida), o lo calientas al baño maría dentro de su propia bolsa si prefieres una textura más melosa.

El toque final: la presentación importa

Para emplatar, nosotros siempre recomendamos usar una base de patata.

Puedes cocer unos cachelos rápidos o, si vas con mucha prisa, utilizar las patatas de guarnición que ya vienen listas para el microondas.

Coloca la patata en el fondo, las rodajas de pulpo encima y remata con un chorro generoso de Aceite de Oliva Virgen Extra.

De esta manera, la patata absorbe el aceite y el jugo del pulpo, creando un bocado perfecto.

Completa el look* de tu mesa (El secreto del estilo)

Ya que nos ahorramos tiempo en la cocina, invirtámoslo en la presentación.

No hay pulpo a la gallega que se precie sin una buena tabla de servir.

Si no tienes una, hemos fichado unas tablas de madera de acacia en IKEA (modelo SMÅÄTA) que son ideales para darle ese toque rústico y auténtico a tu mesa de Año Nuevo.

Combinan genial con la estética del plato y hacen que un producto de supermercado parezca servido en la mejor «pulpería» de O Carballiño.

Recuerda: comemos primero por los ojos.

Pimentón dulce o picante? El eterno debate

En la misma publicación de Lidl que ha incendiado las redes, lanzan la pregunta del millón.

¿Eres del team dulce o del team picante?

Nosotros te recomendamos una mezcla estratégica.

Espolvorea una base de pimentón dulce de La Vera para el color y el aroma, y añade un pellizco de picante justo al final para darle «alegría» al plato sin que resulte agresivo.

La sal, siempre en escamas y al final.

Ese crujiente de la sal Maldon sobre la textura suave del pulpo es lo que marca la diferencia entre un plato casero y uno profesional.

Propiedades que nos enamoran (más allá del sabor)

No podemos dejar pasar que, además de estar buenísimo, el pulpo es un aliado fantástico para nuestra dieta.

En estas fechas de excesos, grasas y azúcares, introducir un plato como este es una decisión inteligente.

Alto en proteínas: Sacia mucho más que otros aperitivos, evitando que piquemos turrones antes de tiempo.

Sacia mucho más que otros aperitivos, evitando que piquemos turrones antes de tiempo. Bajo en grasas: Casi no aporta calorías si controlamos el aceite.

Casi no aporta calorías si controlamos el aceite. Rico en minerales: Fuente natural de hierro, calcio y potasio.

Es, básicamente, el «pecado» más saludable que puedes poner en tu mesa esta Navidad.

Corre, que vuela (literalmente)

Aquí viene la advertencia necesaria.

Este tipo de productos gourmet en Lidl suelen funcionar bajo el formato de «tiempo limitado».

El folleto marca disponibilidad desde el 26 hasta el 28 de diciembre, pero muchas tiendas suelen mantener stock remanente en la sección de neveras hasta agotar existencias o reponer de cara al día 31.

Nuestro consejo de amiga: no esperes al último día. Acércate a tu tienda más cercana cuanto antes.

Es muy probable que las unidades vuelen tan pronto como la gente comience a hacer la compra de pánico para la cena de Año Nuevo.

Y si no lo encuentras en la nevera de ofertas, busca en la sección de pescadería refrigerada habitual, porque a veces cambian la ubicación de estos tesoros.

Al final, lo importante es disfrutar de la compañía y recibir el año nuevo con el estómago feliz, y si es ahorrando unos euros y mucho tiempo de cocina, pues muchísimo mejor.