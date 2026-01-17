Arrasa a TikTok i costa menys de 2 euros: el tresor italià de Mercadona que enamora milers de consumidors

A menys de 2 euros, aquesta petita joia gastronòmica ha captivat milers de consumidors que busquen sabor autèntic sense buidar la butxaca.
Aquest èxit no és casual. La cadena valenciana ha sabut detectar una tendència creixent: l’interès per productes internacionals d’alta qualitat a preus assequibles, i aquest llançament és la prova més recent.
Un producte amb segell italià
El protagonista és un producte elaborat a Itàlia seguint mètodes tradicionals, amb ingredients seleccionats i sense artificis innecessaris. Aquesta autenticitat es nota des del primer mos, amb un sabor que transporta directament a les cuines familiars italianes.
El seu envàs, compacte i pràctic, permet conservar-lo en perfectes condicions i utilitzar-lo en racions, cosa que ajuda a reduir el malbaratament alimentari i a tenir-lo sempre a punt per a qualsevol àpat.
El preu, un dels grans reclams
En un moment en què la cistella de la compra no para de pujar, trobar un producte de qualitat per menys de 2 euros és gairebé una troballa. Segons treballadors de Mercadona, la demanda és tan alta que en alguns establiments s’esgota en poques hores després de reposar-lo.
El fenomen a les xarxes socials
TikTok, Instagram i Facebook s’han convertit en el millor aparador per a aquest producte. Centenars de vídeos mostren receptes ràpides, des de plats de pasta amb tocs gurmet fins a entrants per a sopars improvisats. Influencers gastronòmics i usuaris anònims coincideixen a descriure’l com “el tresor amagat de Mercadona”.
A més, hi ha qui l’ha incorporat a les seves receptes setmanals, i fins i tot s’han creat reptes culinaris per preparar el plat més original utilitzant-lo com a ingredient principal.
Mercadona i la seva aposta per la cuina internacional
Aquest no és un cas aïllat. La cadena fa temps que aposta per portar als seus lineals productes internacionals, des de salses asiàtiques fins a dolços típics de França, amb una estratègia clara: fer accessible la gastronomia mundial sense que el client hagi de recórrer a botigues especialitzades.
El producte italià que ara arrasa no només reforça aquesta aposta, sinó que confirma que el consumidor valora la combinació de qualitat, preu i experiència gastronòmica.
Un sabor que connecta amb la memòria i les emocions
Més enllà de la moda, hi ha un element emocional. Molts consumidors expliquen que aquest producte els recorda viatges a Itàlia, sopars familiars o moments especials. El menjar no només nodreix, sinó que evoca records, i aquí radica part del seu encant.
Com aconseguir-lo abans que s’esgoti
Els treballadors recomanen aprofitar les primeres hores d’obertura per trobar-lo amb més probabilitat. En algunes zones, fins i tot, s’ha convertit en un producte “de boca-orella”, que els clients recomanen entre amics i familiars.