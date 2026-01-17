Arrasa en TikTok y cuesta menos de 2 euros: el tesoro italiano de Mercadona que enamora a miles de consumidores

Por menos de 2 euros, esta pequeña joya gastronómica ha cautivado a miles de consumidores que buscan sabor auténtico sin vaciar el bolsillo.

Este éxito no es casual. La cadena valenciana ha sabido detectar una tendencia creciente: el interés por productos internacionales de alta calidad a precios asequibles, y este lanzamiento es la prueba más reciente.

Un producto con sello italiano

El protagonista es un producto elaborado en Italia siguiendo métodos tradicionales, con ingredientes seleccionados y sin artificios innecesarios. Esta autenticidad se nota desde el primer bocado, con un sabor que transporta directamente a las cocinas familiares italianas.

Su envase, compacto y práctico, permite conservarlo en perfectas condiciones y utilizarlo en raciones, lo que ayuda a reducir el desperdicio alimentario y a tenerlo siempre listo para cualquier comida.

El precio, uno de los grandes atractivos

En un momento en que la cesta de la compra no deja de subir, encontrar un producto de calidad por menos de 2 euros es casi un hallazgo. Según trabajadores de Mercadona, la demanda es tan alta que en algunos establecimientos se agota en pocas horas después de reponerlo.

@fransusin_ ¿Quieres saber cuáles son los mejores y peores tomates para cocinar? Nuestros favoritos son el doble concentrado y el tamizado, mientras que los que contienen aceite de girasol como el tomate frito sin azúcar y el Fritado, no son tan recomendados. ¡Elige sabiamente para realzar el sabor de tus platos! #fransusin #mercadona ♬ sonido original – Fran Susín ®️ DIETISTA

El fenómeno en las redes sociales

TikTok, Instagram y Facebook se han convertido en el mejor escaparate para este producto. Cientos de vídeos muestran recetas rápidas, desde platos de pasta con toques gourmet hasta entrantes para cenas improvisadas. Influencers gastronómicos y usuarios anónimos coinciden en describirlo como “el tesoro escondido de Mercadona”.

Además, hay quienes lo han incorporado a sus recetas semanales, e incluso se han creado retos culinarios para preparar el plato más original utilizándolo como ingrediente principal.

Mercadona y su apuesta por la cocina internacional

Este no es un caso aislado. La cadena lleva tiempo apostando por llevar a sus estantes productos internacionales, desde salsas asiáticas hasta dulces típicos de Francia, con una estrategia clara: hacer accesible la gastronomía mundial sin que el cliente tenga que recurrir a tiendas especializadas.

El producto italiano que ahora arrasa no solo refuerza esta apuesta, sino que confirma que el consumidor valora la combinación de calidad, precio y experiencia gastronómica.

Un sabor que conecta con la memoria y las emociones

Más allá de la moda, hay un elemento emocional. Muchos consumidores explican que este producto les recuerda viajes a Italia, cenas familiares o momentos especiales. La comida no solo nutre, sino que evoca recuerdos, y ahí radica parte de su encanto.

Cómo conseguirlo antes de que se agote

Los trabajadores recomiendan aprovechar las primeras horas de apertura para encontrarlo con más probabilidad. En algunas zonas, incluso, se ha convertido en un producto “de boca en boca”, que los clientes recomiendan entre amigos y familiares.