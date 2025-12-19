Arrasa a Mercadona la crema de torró i pistatxo més desitjada del Nadal: disponible per 2,35 euros i apta per a celíacs

Ja estem en ple compte enrere per a les festes i, si hi ha alguna cosa que ens torna boges a totes, és descobrir aquesta ganga gastronòmica que deixarà els nostres convidats amb la boca oberta.
Aquest Nadal, el fred ha arribat acompanyat d’un fenomen viral que no podem deixar passar en la nostra pròxima visita al “súper” de confiança.
Mercadona ha escoltat les nostres pregàries i ha llançat el que ja és, oficialment, el must have de la nostra mesa dolça: el nou torró de pistatxo amb una textura tan cremosa que sembla fonre’s al paladar.
Parlem d’una solució low-cost per a aquelles que busquem el sabor d’una pastisseria artesanal sense haver de buidar la cartera en l’intent. El millor de tot és el seu preu, ja que aquest capritx gourmet està disponible per tan sols 2,35 euros en tots els seus establiments.
La combinació guanyadora: per què aquest torró és diferent
A diferència dels torrons clàssics que solem trobar, aquesta proposta de Hacendado destaca pel seu innovador “cor” de crema. Es tracta d’una tauleta de xocolata blanca que envolta un farcit fluid de pistatxo, combinant la dolçor justa amb aquell toc torrat tan característic del fruit sec de moda.
El seu disseny exterior és elegant, amb ones marcades que faciliten el tall en petites porcions, ideals per a acompanyar el cafè de la tarda. Pel que fa al seu format, es presenta en una tauleta de 150 grams, una mida perfecta per a compartir (o per a donar-nos un capritx individual en aquelles nits de manta i pel·lícula).
A més, per a tranquil·litat de moltes de nosaltres, és un producte totalment sense gluten, la qual cosa el converteix en l’opció inclusiva per a qualsevol sopar familiar.
Nota important: En contenir llet, soja i fruits de closca, sempre recomanem revisar l’etiqueta si tens al·lèrgies alimentàries específiques, encara que la seva base sigui apta per a celíacs.
El consell d’estil: com servir-lo com una experta
D’aquesta manera, no només estem comprant un dolç, sinó un ingredient que pot elevar qualsevol postres que tinguem en ment. Nosaltres hem provat de combinar-lo amb les famoses galetes de mantega de Mercadona i el resultat és, senzillament, d’un altre planeta.
Si vols marcar-te un punt aquest any, prova de trossejar el torró i fer-lo servir com a topping sobre una bola de gelat de vainilla o fins i tot dins d’un croissant acabat de sortir del forn. Així s’evita que la taula de Nadal resulti avorrida i aportem aquest toc modern que tant es porta ara a Instagram.
Fitxa tècnica del producte
• Nom: Torró de xocolata blanca farcit de crema de pistatxo Hacendado.
• Pes net: 150 grams.
• Preu: 2,35 euros (pot variar segons la zona geogràfica).
• Fabricant: Sanchis Mira S.A. (Xixona, Alacant).
Per què està volant de les estanteries?
Al final, l’important és la relació qualitat-preu, i aquí Mercadona ha encertat de ple davant d’opcions de luxe que tripliquen el seu cost. La febre pel pistatxo no és nova, però aconseguir aquesta textura de praliné fluid en un format de supermercat és el que ha desfermat la bogeria a xarxes socials com TikTok.
Moltes usuàries ja el comparen amb els farcits dels bombons més cars del mercat, però per una fracció del seu preu original. És, sens dubte, la ganga de la temporada que s’ha convertit en el nostre nou fons d’armari gastronòmic.
Disponibilitat i urgència: Corre que vola!
Per tant, si tens pensat incloure’l en el teu menú de la nit de Nadal o Cap d’Any, el nostre consell és que no esperis a l’últim moment. Aquest tipus d’edicions limitades de Nadal solen patir trencaments d’estoc constants a causa de la seva alta demanda.
Ja hem vist passadissos buits en diverses ciutats i, sent sinceres, no volem que te’n quedis sense provar aquesta ganga tan deliciosa. Passa’t per la secció de dolços del teu Mercadona més proper i busca aquell embolcall verd tan cridaner; el teu paladar (i la teva butxaca) t’ho agrairan.
Demà aniré a buscar un parell de tauletes més per tenir de reserva, que a casa meva ja han volat les dues primeres que vaig comprar aquest dilluns.