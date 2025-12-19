Arrasa en Mercadona la crema de turrón y pistacho más deseada de Navidad: disponible por 2,35 euros y apta para celíacos

Ya estamos en plena cuenta atrás para las fiestas y, si hay algo que nos vuelve locas a todas, es descubrir esta ganga gastronómica que dejará a nuestros invitados con la boca abierta.

Esta Navidad, el frío ha llegado acompañado de un fenómeno viral que no podemos dejar pasar en nuestra próxima visita al «súper» de confianza.

Mercadona ha escuchado nuestras plegarias y ha lanzado lo que ya es, oficialmente, el must have de nuestra mesa dulce: el nuevo turrón de pistacho con una textura tan cremosa que parece fundirse en el paladar.

Hablamos de una solución low-cost para aquellas que buscamos el sabor de una pastelería artesanal sin tener que vaciar la cartera en el intento. Lo mejor de todo es su precio, ya que este capricho gourmet está disponible por tan solo 2,35 euros en todos sus establecimientos.

La combinación ganadora: por qué este turrón es diferente

A diferencia de los turrones clásicos que solemos encontrar, esta propuesta de Hacendado destaca por su innovador «corazón» de crema. Se trata de una tableta de chocolate blanco que envuelve un relleno fluido de pistacho, combinando la dulzura justa con ese toque tostado tan característico del fruto seco de moda.

Su diseño exterior es elegante, con ondas marcadas que facilitan el corte en pequeñas porciones, ideales para acompañar el café de la tarde. En cuanto a su formato, se presenta en una tableta de 150 gramos, un tamaño perfecto para compartir (o para darnos un capricho individual en esas noches de manta y película).

Además, para tranquilidad de muchas de nosotras, es un producto totalmente sin gluten, lo que lo convierte en la opción inclusiva para cualquier cena familiar.

Nota importante: Al contener leche, soja y frutos de cáscara, siempre recomendamos revisar la etiqueta si tienes alergias alimentarias específicas, aunque su base sea apta para celíacos.



El consejo de estilo: cómo servirlo como una experta

De esta manera, no solo estamos comprando un dulce, sino un ingrediente que puede elevar cualquier postre que tengamos en mente. Nosotras hemos probado a combinarlo con las famosas galletas de mantequilla de Mercadona y el resultado es, sencillamente, de otro planeta.

Si quieres marcarte un punto este año, prueba a trocear el turrón y usarlo como topping sobre una bola de helado de vainilla o incluso dentro de un croissant recién salido del horno. Así se evita que la mesa de Navidad resulte aburrida y aportamos ese toque moderno que tanto se lleva ahora en Instagram.

Ficha técnica del producto

• Nombre: Turrón de chocolate blanco relleno de crema de pistacho Hacendado.

• Peso neto: 150 gramos.

• Precio: 2,35 euros (puede variar según la zona geográfica).

• Fabricante: Sanchis Mira S.A. (Jijona, Alicante).

¿Por qué está volando de las estanterías?

Al final, lo importante es la relación calidad-precio, y aquí Mercadona ha acertado de lleno frente a opciones de lujo que triplican su coste. La fiebre por el pistacho no es nueva, pero conseguir esta textura de praliné fluido en un formato de supermercado es lo que ha desatado la locura en redes sociales como TikTok.

Muchas usuarias ya lo comparan con los rellenos de los bombones más caros del mercado, pero por una fracción de su precio original. Es, sin duda, la ganga de la temporada que se ha convertido en nuestro nuevo fondo de armario gastronómico.

Disponibilidad y urgencia: ¡Corre que vuela!

Por lo tanto, si tienes pensado incluirlo en tu menú de la noche de Navidad o Nochevieja, nuestro consejo es que no esperes hasta el último momento. Este tipo de ediciones limitadas de Navidad suelen sufrir roturas de stock constantes debido a su alta demanda.

Ya hemos visto pasillos vacíos en varias ciudades y, siendo sinceras, no queremos que te quedes sin probar esta ganga tan deliciosa. Pásate por la sección de dulces de tu Mercadona más cercano y busca ese envoltorio verde tan llamativo; tu paladar (y tu bolsillo) te lo agradecerán.

Mañana iré a buscar un par de tabletas más para tener de reserva, que en mi casa ya han volado las dos primeras que compré este lunes.