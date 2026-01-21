Una argentina entra per primera vegada a Mercadona i al·lucina amb els seus productes: “Això no es veu en cap altre supermercat”

Allò que havia de ser una compra rutinària es va transformar en una vivència inesperada.
Camila, acabada d’arribar de l’Argentina a Tenerife, no s’hauria imaginat mai que recórrer els passadissos d’un Mercadona li despertaria tantes sensacions. Acompanyada de la seva parella espanyola, es va trobar amb productes nous per a ella, preus que li resultaven sorprenents i un ambient que la va fer sentir “amb ganes de quedar-se a conversar i passejar”.
Primeres impressions: un món d’ordre i possibilitats
Camila va entrar al Mercadona com qui entra a un lloc desconegut, amb els ulls ben oberts i la ment disposada a absorbir-ho tot. Des del primer moment, una cosa li va cridar l’atenció: l’ordre de les prestatgeries, la neteja del lloc i la quantitat de productes que semblaven formar part d’un univers paral·lel. Recórrer els passadissos va ser, per a ella, un exercici de sorpresa constant. “Jo simplement vindria a passar l’estona, a fer voltes i a boludejar”, comentava entre rialles mentre gravava la seva experiència per a les xarxes. Les seves expressions combinaven tendresa i sorpresa, un reflex genuí d’algú que, més enllà del consum, estava redescobrint allò quotidià.
Preus que semblen d’un altre planeta
Un dels moments que més va impressionar Camila va ser comparar els preus amb els que coneixia a l’Argentina. El contrast era tan brutal que s’aturava a cada etiqueta com si es tractés d’un descobriment arqueològic. Un manat d’espàrrecs verds, que al seu país rondava els 12.000 pesos (més de 7 €), aquí costava només 2,45 €. Una caixa de maduixes que allà arribava als 13.000 pesos (uns 8,25 €), tenia un preu de 3,33 €. “Com pot ser que això costi això?”, es preguntava mentre mostrava amb incredulitat els productes a càmera. Aquest exercici constant de comparació era més que una curiositat: era la constatació de dues realitats econòmiques tan diferents que gairebé semblaven de mons oposats.
Dolços descobriments i noves costums
Enmig de la sorpresa, Camila es va topar amb una cosa que no esperava: els mochis. Aquests petits dolços d’origen japonès que s’han fet populars a Espanya la van deixar fascinada. Però encara més la va sorprendre la versió local de Mercadona, uns dolços anomenats “Dochis de tarta de queso”. “I aquests què són?”, va exclamar en trobar-los. Va ser un d’aquells moments en què el consumidor es transforma en explorador. Però no només els postres li van cridar l’atenció. També ho va fer l’àrea de suc natural acabat d’esprémer, una màquina que li va permetre preparar en segons un suc de taronja natural, directament al mig del supermercat. “Això també està bo, pots fer suc de taronja al mig del súper”, va dir amb entusiasme. Aquestes petites innovacions, aparentment normals per a un client espanyol, eren per a Camila una barreja de tecnologia, eficiència i luxe que no trobava al seu país.
La perfumeria: el racó inesperat del supermercat
Si alguna cosa la va acabar de conquistar, va ser la secció de cosmètica i perfumeria. “Això no ho trobaràs en cap altre súper”, va assegurar mentre recorria amb ulls brillants els prestatges plens de productes. Per a Camila, aquella zona era molt més que un passadís amb cremes: era com entrar en una botiga selecta amagada dins del supermercat.
Fins i tot va notar productes similars a marques de luxe internacionals, com Rhode, la firma de cura facial de Hailey Bieber. La possibilitat d’accedir a cosmètics de bona qualitat i a bon preu li semblava simplement impensable a l’Argentina. L’emoció amb què comentava cada producte no deixava cap dubte: estava experimentant un xoc cultural positiu, on allò quotidià es tenyia de fascinació.
Un tiquet que va segellar l’enamorament
El moment culminant va arribar en passar per caixa. Amb el carret ple i el cap donant voltes, Camila es va preparar per a l’impacte… però el tiquet final li va donar una altra sorpresa: 51,71 € per més de vint productes. La xifra, per a algú acostumat a preus molt més alts, va ser la confirmació que tot el viscut no havia estat una il·lusió. En les seves paraules i gestos, quedava clar que hi havia alguna cosa profundament emocional en aquella simple compra.
Més que un supermercat: una experiència cultural
Per a Camila, el Mercadona no va ser només un lloc on adquirir menjar. Va ser una finestra a una altra manera de viure, de consumir, d’entendre el quotidià. L’experiència va deixar en evidència que el que per a uns és rutina, per a d’altres pot ser un descobriment revelador. A través de la seva mirada estrangera, recordem com és de fàcil donar per fet el que tenim a prop. I com, de vegades, només cal mirar amb uns altres ulls per tornar a meravellar-se amb allò senzill.
El supermercat que es va convertir en postal d’Espanya
Camila no només va trobar productes, també va trobar una història per explicar. El seu entusiasme genuí, la seva comparació constant amb l’Argentina i la seva capacitat per sorprendre’s amb els detalls més simples ens tornen una mirada fresca sobre allò quotidià. Qui no ha sentit alguna vegada que una cosa petita —una botiga, un sabor, una olor— podia contenir tot un país? Si tu també has viscut un moment similar a l’estranger, o fins i tot al teu propi barri, comparteix-lo. Perquè a vegades, el que sembla una simple compra pot ser l’inici d’un enamorament cultural.