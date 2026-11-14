Aquest mòbil costa menys de 110 euros i ho té tot: bateria gegant i 256 GB a MediaMarkt

Per 99 euros exactes, el Realme Note 70T trenca esquemes al mercat dels mòbils econòmics. La seva bateria de 6.000 mAh, sumada a una pantalla de 6,74 polzades i 256 GB d’emmagatzematge, el col·loquen com una opció ideal per a qui busca durada i espai sense trencar la guardiola.
Un mòbil que no sembla del seu preu
A primer cop d’ull, costa creure que aquest telèfon intel·ligent valgui menys de 110 euros. El Realme Note 70T aposta per una estètica moderna, amb una pantalla generosa que ocupa gairebé tot el frontal, i un disseny que, encara que senzill, transmet solidesa.
El més cridaner és el seu panell HD+ de 6,74 polzades, amb una taxa de refresc de 90 Hz, una cosa poc habitual en aquesta gamma de preus. Això es tradueix en una experiència visual fluida, ideal per a qui consumeix contingut multimèdia, xarxes socials o simplement vol un mòbil que no sigui lent.
A diferència d’altres mòbils de baix cost, aquí no s’ha retallat en emmagatzematge: 256 GB disponibles des del primer dia, sense necessitat de targeta microSD. Això el converteix en una excepció dins la seva categoria.
Què porta per dins aquest Realme Note 70T?
Aquest mòbil funciona amb un processador MediaTek Dimensity 6100+, acompanyat de 4 GB de RAM. No és una màquina d’alt rendiment, però ofereix suficient fluïdesa per a tasques bàsiques com navegar, enviar missatges, veure vídeos o utilitzar xarxes socials.
El sistema operatiu és Android 14, amb la capa de personalització Realme UI. En l’ús quotidià es percep estable, i permet aprofitar eines útils sense saturar el dispositiu amb aplicacions innecessàries.
Pel que fa a connectivitat, compta amb 5G, una cosa difícil de trobar per aquest preu. També incorpora desbloqueig facial, lector d’empremta lateral i càrrega ràpida de 45 W, cosa que complementa encara més un conjunt difícil de superar en el seu segment.
Per a qui està pensat aquest telèfon?
Aquest tipus de dispositiu és perfecte per a qui necessita un mòbil fiable, amb gran autonomia i sense complicacions. Per exemple, pot ser ideal com a:
- Primer smartphone per a joves o estudiants.
- Telèfon de recanvi per a emergències o viatges.
- Dispositiu per a gent gran que necessita alguna cosa senzilla però funcional.
- O fins i tot per a qui treballa molt a l’exterior i necessita un mòbil amb bateria eterna.
El disseny amb resistència de tipus militar aporta un plus: aguanta millor els cops o l’ús intensiu diari, cosa que el converteix en una eina fiable fins i tot en entorns exigents.
Val la pena per 99 euros?
La resposta ràpida: sí. Si busques jocs exigents o càmeres d’alt nivell, aquest no és el mòbil ideal. Però si l’objectiu és tenir un terminal robust, amb molta bateria i emmagatzematge, el Realme Note 70T ho compleix amb escreix.
Per aquest preu, molts mòbils tot just ofereixen 64 GB d’emmagatzematge o bateries de 4.000 mAh. Aquí, l’equació canvia: es prioritza allò que realment marca l’experiència de l’usuari.
No oblidem que es tracta d’una oferta puntual. La disponibilitat podria variar, i el preu podria canviar un cop finalitzada la promoció. Però mentre duri, és una de les millors relacions qualitat-preu del mercat.
On comprar-lo ara mateix
El Realme Note 70T està disponible actualment per 99 € a MediaMarkt Espanya. Aquesta oferta ha cridat ràpidament l’atenció dels usuaris, per la qual cosa no es descarta que s’esgoti en poc temps.
Qui estigui considerant renovar el mòbil o adquirir-ne un d’adicional, hauria de valorar aquesta opció. No sempre cal gastar 300, 500 o 1000 euros per tenir un mòbil útil i complet.
La nova joia de l’estalvi?
En un món on els mòbils premium superen els mil euros, opcions com aquesta demostren que no sempre cal pagar més pel que és essencial.
La tecnologia avança, però també ho fan les oportunitats per accedir-hi sense endeutar-se.
I tu, què valores més en un mòbil? Deixa’ns la teva opinió o comparteix aquesta oferta amb qui la pugui necessitar.