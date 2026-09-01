El monestir grec incrustat en un penya-segat de l’Egeu: el «senyal diví» que en va guiar la construcció

Imagina un lloc que desafia la lògica. Un edifici tan impossible que, només de mirar-lo, et fa dubtar de la realitat. Avui et portem a una construcció que sembla treta d’un somni, però és molt real i guarda un secret mil·lenari.
Parlem d’un monestir incrustat en un penya-segat. No és una metàfora. Literalment, és una quimera blanca que s’aferra a la roca, a centenars de metres sobre l’Egeu. La seva història és tan fascinant com la seva arquitectura, i l’origen de la seva ubicació és, senzillament, diví.
El monestir que desafia les altures
El seu nom és Hozoviotissa. Aquesta meravella arquitectònica es troba a l’illa d’Amorgos, a Grècia. Va ser edificat l’any 1088, sota el mandat d’Aleix I Comnè. Pensar que aquesta estructura massiva es va construir fa gairebé mil anys, penjada d’una paret vertical, és un autèntic miracle. (Sí, nosaltres també al·lucinem).
La façana blanca es fusiona amb el color ocre de la roca. Des de baix, els visitants s’aturen, absorbits, intentant desxifrar on acaba la muntanya i comença el temple. És una imatge que et deixa sense alè i que, creu-nos, no oblidaràs fàcilment. Aquesta és la solució definitiva per a la monotonia.
La tradició diu que la Verge va escollir personalment aquest lloc impossible. Una senyal divina per protegir un tresor de la història.
Una arquitectura impossible
Ascendir-hi és una experiència. Uns 350 esglaons escarpats separen les onades del mar d’aquest monument històric. Un cop a dalt, entens la lògica (o la falta de lògica) d’aquesta construcció.
El monestir té 40 metres de longitud, distribuïts en vuit nivells. El més sorprenent és la seva amplada: en alguns punts, amb prou feines arriba als cinc metres. La muntanya mateixa fa de paret en certs trams. Un disseny totalment vertical que aprofita cada racó de la roca.
Aquesta obra d’enginy va ser pensada amb una missió clara: protegir una icona de la Verge provinent de Terra Santa. Durant els períodes iconoclastes de l’Imperi bizantí, moltes imatges religioses eren destruïdes. Però aquesta icona, segons la llegenda, va aconseguir salvar-se.
La llegenda que ho va canviar tot
Aquí és on la història es torna fascinant. Diferents versions expliquen com la icona va arribar a Amorgos. Alguns diuen que una dona la va llançar al mar per evitar la seva destrucció. Altres, que van ser els monjos qui la van posar a resguard. Però totes coincideixen en un punt: la talla va travessar el Mediterrani i va arribar a les costes d’Amorgos durant una forta tempesta.
Va aparèixer a la platja d’Agia Anna. Allà, un monjo la va trobar. La seva decisió? Construir un monestir impenetrable per salvar la Verge d’una futura profanació. A 300 metres d’altura, incrustat a la roca, completament ocult i gairebé inaccessible.
Però la ubicació final no va ser la primera opció. Al principi, van intentar edificar el temple més avall, prop de la platja. Però, cada matí, el que havien construït el dia anterior, apareixia destruït. El constructor va demanar un senyal al cel. A l’endemà, les seves eines van aparèixer clavades molt més amunt, a la paret de la muntanya. Va ser interpretat com la senyal divina. El lloc escollit per la mateixa Verge.
Un guardià del temps
Avui dia, gairebé mil anys després de la seva fundació, Hozoviotissa continua sent un monestir ortodox actiu. Actualment, només dos monjos ortodoxos i un aprenent hi resideixen, dedicant les seves vides a la pregària i a la preservació d’aquest tresor.
Un dels noms més vinculats al lloc és el del pare Spyridon Denaxas, qui va arribar al monestir molt jove a la dècada de 1970. Les seves jornades comencen de matinada, molt abans que els visitants comencin l’ascens. És una vida de dedicació, lluny del bullici modern.
Visitar-lo és una immersió en la història i la tradició. Cal anar-hi amb vestimenta adequada; els monjos, però, et proporcionen faldilles i pantalons si no en portes. Les visites es fan per torns, donada l’estretor dels passadissos i escales. A dins, s’hi conserva la icona original de la Verge, juntament amb manuscrits, objectes litúrgics i peces bizantines i postbizantines de gran valor.
Els monjos, amb la seva hospitalitat tradicional, ofereixen als visitants aigua, un petit dolç conegut com a «loukoumi» i, de vegades, «psimeni raki», un licor típic d’Amorgos. Aquesta és la solució per a qualsevol ànima inquieta.
Més que un monestir, un símbol
Durant l’Edat Mitjana, Hozoviotissa va anar més enllà del seu paper religiós. Va arribar a posseir terres i béns, exercint un paper econòmic, cultural i educatiu clau a Amorgos i altres zones de l’Egeu. La seva biblioteca i col·leccions religioses són testimonis d’aquesta llarga història.
L’aparent aïllament d’aquest lloc, que avui ens sembla extrem, va ser durant segles la seva major fortalesa. El seu difícil accés va oferir protecció, permetent conservar no només objectes religiosos, sinó també una comunitat i unes tradicions que han arribat intactes fins al present. Es tracta d’un truc de supervivència.
Aquest temple, que va néixer amb la missió de protegir la Verge, s’ha convertit en un dels emblemes de la Grècia més desconeguda i autèntica. És un lloc que et fa reflexionar sobre la fe, la perseverança i la capacitat humana de construir l’impossible. No deixis escapar l’oportunitat de viure-ho.
Entre la tranquil·litat d’Amorgos, el blau infinit del mar Egeu i una paret de roca que desafia tota lògica, Hozoviotissa continua vigilant l’illa gairebé mil anys després. No és hora de descobrir aquest secret imprescindible?