Mil anys després: l’enginyeria maia encara dirigeix la vida dels arbres a la selva de Belize

Creiem que la selva tropical és un espai verge, intocable, aliè a l’acció humana. Una imatge bucòlica que tenim ben arrelada. Però què passaria si aquesta idea fos només una il·lusió? Què passaria si el bosc que observem avui fos, en realitat, una herència modificada?
Sota el dens fullatge de Belize, mil anys després que una civilització sencera desaparegués, s’amaga un autèntic secret. No parlem de ruïnes amagades, sinó d’una influència tan profunda que encara avui regeix la vida dels arbres. Això canvia absolutament tot el que creies saber sobre la “natura salvatge”.
La troballa és impactant. Una investigació publicada a Scientific Reports revela que l’antiga enginyeria maia continua modelant l’estructura del bosc de Belize. Literalment, allà on els maies van tocar la terra, la selva creix diferent, fins i tot un mil·lenni després del seu abandonament.
Parlem d’un llegat invisible a simple vista. Les obres mil·lenàries d’aquesta civilització, com canals i construccions, estan completament cobertes per la vegetació. Durant molt de temps, la seva magnitud va ser un misteri, un dels grans enigmes de la història.
Però l’arribada del Lidar ho ha canviat tot. Aquesta tecnologia, que emet polsos làser des de l’aire, permet reconstruir la superfície terrestre sota els arbres. Abans, els arqueòlegs “eliminaven” el bosc digitalment per trobar ciutats. Ara, hem fet un pas més enllà.
La investigació no va ignorar la vegetació; la va analitzar. I el que van descobrir és la clau definitiva. Existeixen associacions directes entre les antigues infraestructures maies i la distribució actual dels arbres. És una connexió que ningú s’esperava.
La tecnologia que canvia la mirada sobre el passat
El Lidar, amb la seva capacitat de penetrar el dens fullatge, ha estat l’eina imprescindible per a aquesta revelació. En lloc de veure un bosc continu, ara veiem un paisatge puntejat per la memòria d’una civilització. És com si la pròpia terra recordés.
Aquesta tecnologia ens permet veure el que els nostres ulls no poden. Permet a experts explorar la distribució tridimensional de la vegetació. Això és crucial. (Sí, nosaltres també estem al·lucinant amb les possibilitats d’aquesta eina). Ja no hi ha secrets per a la ciència.
El Lidar ha estat el nostre aliat. Ens ha permès desvetllar un secret mil·lenari. La natura mai va ser tan verge com crèiem.
Els resultats més evidents van aparèixer en els antics camps agrícoles situats en zones humides. Els maies van excavar xarxes de canals per gestionar l’aigua i transformar terrenys inundables en zones de cultiu productives. Una gestió de recursos avançadíssima per la seva època.
Al complex de Rio Bravo, a Belize, aquestes obres s’estenen per més de vuit quilòmetres quadrats. Un esforç humà gegantí. Segles després que aquests camps fossin abandonats, les zones amb aquests sistemes presenten, de mitjana, diferències detectables en el bosc que hi creix a sobre.
L’empremta oculta dels canals maies
La presència d’aquella antiga agricultura de zones humides s’associa ara amb copes més altes, una major cobertura vegetal i una estructura del dosser més variable. La selva actual és, en gran part, un reflex d’aquelles decisions hidràuliques maies. (És com si la seva enginyeria hagués perdurat en el codi genètic del bosc).
L’explicació d’aquest fenomen és, literalment, sota les arrels. Els canals van modificar la circulació de l’aigua. Fins i tot parcialment omplerts de sediments, alguns encara funcionen com a vies preferents de drenatge. Això, sorprenentment, també passa durant l’estació seca.
Això significa que un terreny alterat fa segles pot seguir comportant-se de manera diferent. Un aiguamoll no canalitzat té una trajectòria ecològica diferent. Allà on els maies van canviar el drenatge, les condicions creades al sòl van permetre un creixement diferent.
Aquesta obra agrícola, concebuda per produir aliments, va acabar influint en el bosc molt després de la desaparició dels seus constructors. Una autèntica lliçó de sostenibilitat i d’impacte a llarg termini. És la solució a entendre que no hi ha un passat totalment perdut.
Els antics assentaments també mostren un patró similar. Allà on hi ha més estructures maies, hi ha una major cobertura del dosser i una vegetació més concentrada a les parts altes. Les ruïnes tenen un paper actiu en aquest procés ecològic.
Murs i edificis: la memòria de pedra
Molts edificis maies es van construir amb pedra calcària i altres materials. Aquests van modificar físicament el terreny. Fins i tot després de segles de deteriorament, aquestes construccions introdueixen petites diferències de relleu. Afecten la profunditat, la humitat i la composició química dels sòls.
Hi ha un exemple particularment conegut: l’arbre ramon (Brosimum alicastrum). La seva presència s’ha relacionat amb estructures maies i amb terrenys rics en calç. La composició vegetal actual conserva l’efecte de decisions humanes antigues. Una prova més del seu impacte definitiu.
Els investigadors també van analitzar els nombrosos murs elevats que travessen les zones altes. La senyal va ser més limitada, però sí que va aparèixer una associació amb la forma en què la vegetació es concentra verticalment al dosser. Cap acció es perd, ni la més petita.
No totes les activitats maies van deixar estructures recognoscibles pel Lidar. Sistemes agrícoles com la milpa van poder modificar profundament determinades parcel·les sense una empremta topogràfica tan marcada com la d’un mur o un canal. Però l’efecte, sens dubte, va existir.
Implicacions virals per al futur
La qüestió de l’escala és imprescindible. Les associacions amb l’activitat humana antiga van ser especialment visibles en àrees de 100 a 300 metres. A l’ampliar les unitats fins a 500 metres, moltes van perdre significació. Però això no vol dir que l’efecte maia desaparegui. (Hem de ser curosos amb les dades).
Si aquestes associacions observades a Belize apareixen també a Guatemala, Mèxic i altres regions, una part considerable del bosc actual podria conservar les conseqüències ecològiques de decisions preses fa molts segles. Una realitat que canvia el nostre món.
La imatge d’una frontera senzilla entre natura i civilització comença a difuminar-se. Els maies van aixecar ciutats i van conrear aiguamolls. Després, el bosc va tornar. Però no va tornar al mateix punt de partida. Els seus edificis es van convertir en petites elevacions de pedra. Els canals van continuar condicionant l’aigua. Els sòls van canviar.
Aquesta revelació té implicacions virals per a la nostra comprensió de la història i l’ecologia. No només canvia la nostra visió del passat, sinó també del present i del futur. Hem de repensar la nostra interacció amb el medi natural, ja que l’impacte és més gran del que pensem.
Com encarem ara la conservació? Si fins i tot les selves “verges” estan marcades per l’empremta humana, la nostra definició de natura ha de ser revisada. (És un truc per mirar el món amb uns altres ulls).
Un mil·lenni després, la civilització maia roman sota les copes dels arbres. I potser, de manera oculta i meravellosa, també dins d’elles. Quantes altres sorpreses ens esperen sota la superfície del planeta?