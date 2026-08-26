El Niño, el més intens en un segle: prepara’t per a una tardor de fortes tempestes

Alguna cosa es mou sota la superfície. Sentiu aquesta tensió a l’aire? El que ve no és una tardor qualsevol. Prepareu-vos per un canvi radical, un impacte que reescriurà el nostre dia a dia climàtic.
Per què ens hauria de preocupar, un fenomen tan llunyà? El que passa ara mateix a l’Pacífic no és només una previsió meteorològica; és una alteració global que afectarà milions. Des de sequeres devastadores a tempestes inèdites. I sí, nosaltres no en som una excepció.
El gegant que es desperta: El Niño
El nom ressona amb força als despatxos dels experts: El Niño. Els senyals són clars. Aquest episodi podria ser el més intens en un segle. La Met Office, l’Oficina de Meteorologia britànica, ja ha llançat l’alerta vermella.
Imaginin un escalfament sense precedents a les aigües superficials del Pacífic equatorial. Exactament això és El Niño. Aquest fenomen, quan les temperatures de l’aigua superen la mitjana, altera la circulació atmosfèrica a escala global. Un error de la natura que canvia-ho tot.
La nostra millor defensa és la informació. Saber què passa ens dona avantatge.
La NOAA, l’Administració Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units, va confirmar la seva presència. Van detectar una anomalia tèrmica superior a 0,5 ºC. Però la preocupació creix. La Met britànica adverteix que aquest escalfament podria superar els 3 ºC els propers mesos.
I atenció a aquesta xifra: el panell de dades Climate Brink suggereix un possible pic de gairebé 3,9 ºC al novembre. Per contextualitzar, això supera amb escreix els 3 ºC registrats durant el potent episodi del 2015. Estem davant d’un fenomen extraordinari.
L’impacte global i la nostra realitat
Les conseqüències d’un El Niño tan extrem seran desiguals. Mentre el nord-oest d’Europa, inclòs el Regne Unit, es pot preparar per a un excés de pluges i tempestes, altres regions patiran el contrari. El sud d’Àfrica o el nord-est d’Austràlia veuran augmentar dràsticament el risc de sequera.
Recordeu l’últim “super” El Niño, fa gairebé una dècada? Aquella vegada es van formar fins a 16 ciclons tropicals. Aquesta és la força d’aquest fenomen. La seva influència és global i les repercussions, imprevisibles.
A més, El Niño no actua sol. Els seus efectes sobre la temperatura mitjana mundial solen ser més visibles l’any següent al seu desenvolupament. Per això, la Met Office ja apunta: el 2027 podria esdevenir l’any més càlid mai registrat. L’impuls natural d’El Niño se suma al canvi climàtic provocat per l’activitat humana. Una combinació letal.
Preparem la tardor: l’advertència per a casa nostra
I a casa nostra? A l’estat espanyol, els experts demanen cautela. L’Aemet insisteix que la connexió amb el clima europeu és “feble”. Hi ha molts factors que condicionen les nostres pluges i temperatures. Però no ens confiem. Hi ha un però crucial.
Quan El Niño assoleix una intensitat molt elevada, com podria passar ara, sí que pot afavorir tardors o inicis d’hivern més plujosos de l’habitual. És una anomalia que trenca la regla. Una oportunitat per a les nostres reserves d’aigua, potser, però també un risc. Una advertència clara.
Les previsions estacionals ja apunten a una alta probabilitat de temperatures superiors a la mitjana. I una possible tendència cap a condicions més humides en bona part del país. La incertesa sobre les precipitacions continua sent alta, però la direcció és clara. El secret no és patir, sinó estar preparats.
Estem davant d’un fet que podria marcar una fita en la nostra història climàtica recent. Aquesta informació no és només una curiositat. És una eina, una solució per entendre i adaptar-nos als reptes que ja són aquí.
La urgència és real. No podem ignorar els senyals. La informació que acabes de llegir és vital. És la clau per anticipar-nos. Per planificar. De veritat, creus que la teva tardor serà igual?