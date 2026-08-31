Arqueòlegs desvetllen a la Manxa un altar solar del Bronze: un referent global en arqueoastronomia

Imagines un lloc on el sol era un rellotge? Un punt exacte on els nostres avantpassats llegien el cel com un llibre obert? Això ja no és ciència-ficció.
Un descobriment increïble a la Manxa acaba de sacsejar els fonaments de l’arqueologia mundial. El que han trobat canviarà la nostra forma d’entendre la relació entre l’home i les estrelles fa milers d’anys.
I el més impactant és que tot va començar amb la curiositat d’un tècnic de cultura que, durant tretze anys, va observar una pedra. (Sí, tretze anys! El seu esperit de detectiu ha donat fruits monumentals.)
Aquesta insistència ha revelat ara un altar solar i observatori astronòmic del Bronze, un referent global que posiciona el poble de Malagón, a Ciutat Real, a l’elit de la recerca científica. No és només un jaciment; és una finestra al passat que connecta directament amb el cosmos.
El secret revelat: un calendari de pedra
Els dos enclavaments de Malagón, Piedralá-El Fraile i La Monja, són molt més que simples roques amb dibuixos. Contenen gairebé 300 petroglifs, gravats que abasten des del Calcolític fins al 1703.
Però el més sorprenent és la seva funció principal: la gran pedra, objecte de la persistència d’Álvaro Guzmán, era un autèntic calendari d’horitzó. Un altar solar i un observatori astronòmic que marcava els cicles celestes.
Aquests petroglifs són dissenys simbòlics esculpits a la roca, fets pels nostres avantpassats desgastant la capa superficial amb eines de pedra o metall. Eren missatges, registres, rituals.
Això és un tresor ocult a la vista. Una prova definitiva de la saviesa ancestral i la seva connexió amb els ritmes universals. No hi ha dubte que canviarà moltes coses.
La confirmació científica ha arribat de la mà d’arqueòlegs de la Universitat Complutense de Madrid, Luis Benítez de Lugo i Álvaro Ibero Osorio. El seu estudi ha catapultat Malagón al centre de l’arqueoastronomia.
L’alineació és precisa: quan arriba el solstici d’estiu, el sol surt just al cim del turó del Colmillo del Diablo. Un marcador solar que funcionava com a calendari, on el 21 de juny tenia un significat trascendent en aquest lloc sagrat.
La connexió còsmica i la seva urgència
Aquest jaciment no és un cas aïllat. De fet, el seu descobriment ressona amb el gegantí jaciment d’El Fontanar, a Jódar (Jaén). Allà, la mitologia ibera es vincula directament amb l’arqueologia del sol i altres astres, segons ha confirmat l’astrofísic César Esteban.
El Fontanar, per exemple, mostrava un monument petri amb la representació d’una unió sexual entre divinitats, un ritual del solstici d’hivern que recreava la metàfora d’una hierogàmia. La Manxa, ara, s’uneix a aquesta xarxa de coneixement ancestral.
Un nou estudi, “La persistencia de la memoria: reutilización y resignificación de petroglifos prehistóricos en épocas históricas. Dos casos estudiados de Malagón. La Mancha, España”, publicat a la World Archaeology de Taylor&Francis, ha estat la darrera validació.
Aquesta prestigiosa revista ha reconegut l’excepcionalitat d’aquests jaciments, que mostren diverses fases gràfiques des de la prehistòria tardana fins al segle XIX. Una prova més de la riquesa cultural que amaga la nostra terra.
La investigació subratlla com diferents comunitats van interactuar amb aquests llocs al llarg dels mil·lennis, atorgant-los nous significats. Un testimoni viu de la construcció de la memòria i la identitat col·lectives.
Un tresor amenaçat?
Però atenció: no tot és un camí de roses. L’arqueòleg Luis Benítez de Lugo, malgrat la importància d’aquestes manifestacions artístiques que es remunten a societats prehistòriques, ha llançat una advertència crucial.
Existeix un risc real de vandalització que amenaça aquest patrimoni. La necessitat de protecció legal i sensibilització ciutadana és, ara mateix, una urgència.
El coneixement que ens aporta l’arqueoastronomia, com ha explicat César Esteban, és fonamental per relacionar l’orientació astronòmica de monuments i gravats amb rituals prehistòrics de fertilitat i cicles solars. Un camp de recerca imprescindible.
El mateix alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ja ha anunciat la sol·licitud perquè aquestes dues pedres mil·lenàries siguin declarades Bé d’Interès Cultural (BIC). Una decisió vital que, esperem, la Junta de Castella-la Manxa aprovi aviat.
Perquè aquest reconeixement no només protegeix un passat fascinant, sinó que ens permet aprofundir-hi i, el més important, llegar-lo a les generacions futures. El nostre patrimoni col·lectiu està en joc.
Has pres una decisió intel·ligent en llegir això. Ara sabem que el cel i la terra estaven connectats d’una manera que ni tan sols imaginàvem. I tu, ja has mirat avui les estrelles amb altres ulls?