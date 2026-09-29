El tancament d’una clínica dental a Mataró acumula 25 denúncies: l’Ajuntament convoca els afectats

Aquesta és una d’aquelles notícies que ens toquen de prop, una història que ens alerta sobre la fragilitat dels nostres estalvis i la confiança que dipositem en serveis essencials. Mataró es desperta amb la dura realitat d’una clínica dental que ha baixat la persiana de forma abrupta, deixant un rastre d’incertesa i molts tractaments a mitges.
Però, quantes persones estan realment atrapades en aquesta situació? Què podem fer quan la nostra salut bucodental i els nostres diners queden penjant d’un fil? La xifra inicial ja és un autèntic senyal d’alarma que ens exigeix una reacció immediata.
Els Mossos d’Esquadra de Mataró ja han registrat un total de 25 denúncies formals pel tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa, situada al barri de Cerdanyola. Una situació que, com veurem, ha obligat l’Ajuntament a moure fitxa ràpidament amb una trobada clau aquest dimarts, dia 29 de setembre, a l’Espai Gatassa.
El centre Utrilla i Costa va tancar les seves portes sense previ avís, deixant desenes de pacients amb tractaments inacabats i, el que és més dolorós per a la majoria, amb sumes importants ja abonades per serveis que mai es completaran.
Una sensació de desamparament que nosaltres coneixem bé quan se’ns escapen els diners de la nostra butxaca sense obtenir res a canvi.
L’impacte va més enllà de la molèstia: es parla de pèrdues econòmiques significatives i, fins i tot, de conseqüències físiques i emocionals per a molts usuaris afectats per aquest error de gestió.
Davant aquesta emergència, l’Ajuntament de Mataró ha pres la iniciativa. Conscients de la gravetat del problema i de la necessitat d’oferir suport, han mobilitzat l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per assessorar els afectats. Però la verdadera solució passa per una acció col·lectiva i informada.
Per això, la regidora de Ciutat Inclusiva i Saludable, Laura Seijo, ha convocat una sessió informativa i d’assessorament crucial. “L’Ajuntament està preocupat, ja sigui perquè afecta una persona o centenars. Sempre hem d’estar al costat dels ciutadans i les ciutadanes,” assegurava Seijo, subratllant el compromís del consistori. (El seu objectiu és claríssim: donar les eines per recuperar els nostres diners).
Aquesta situació no és només un cas aïllat; és un recordatori alarmant de la vulnerabilitat dels consumidors en sectors on la confiança és el pilar. Molts dels afectats, urgits per reprendre els seus tractaments, han hagut de buscar alternatives de forma desesperada, pagant de nou o assumint costos addicionals. És el que nosaltres anomenem el doble càstig per la manca de previsió.
Al mateix barri de Cerdanyola, clíniques com Bukalia han atès una quinzena de pacients des de dilluns, i el centre Ustrell & García, a la Via Europa, també ha rebut un degoteig de nous usuaris. Alguns han hagut de desplaçar-se a municipis veïns, com Argentona o El Masnou, per trobar una solució als seus problemes bucodentals. Una autèntica odissea enmig del caos que ens ha tocat viure.
La fulla de ruta per recuperar els teus diners
La reunió d’aquest dimarts no és una simple trobada; és el punt de partida definitiu per a tots els damnificats. L’objectiu principal és proporcionar pautes clares i un truc legal sobre com procedir. Parlarem de dues vies principals: la reclamació directa dels diners avançats i la gestió per cancel·lar els finançaments vinculats a tractaments que, evidentment, no es duran a terme.
No es tracta només de presentar una denúncia, sinó de fer-ho amb la informació correcta i el suport adequat.
Saber quina documentació aportar i com argumentar la reclamació és clau per no perdre l’oportunitat de recuperar el que és nostre.
És un camí que requereix paciència, però amb la guia adequada, el final pot ser més esperançador per a tots els afectats. (No hi ha res més important que defensar els nostres drets amb les eines adequades).
Com evitar aquest error en el futur
Aquesta crisi a Mataró ens deixa una lliçó important: la necessitat de ser més cauteloses amb la nostra elecció de serveis i les condicions de pagament. Abans de començar un tractament costós, especialment si implica grans pagaments per avançat, és vital investigar la reputació de la clínica, la trajectòria dels professionals i les condicions contractuals. No estem parlant només d’un servei, sinó d’una inversió en la nostra salut i en la nostra tranquil·litat.
Una solució oculta que sovint ignorem és la importància dels contractes de finançament. Llegiu la lletra petita! Assegureu-vos de comprendre què passa si el servei no es presta, si hi ha clàusules de rescissió o mecanismes de protecció al consumidor. El que ha passat a Mataró és un recordatori que la prevenció és el millor estalvi i el nostre millor aliat contra futurs problemes.
El proper pas per a una solució definitiva
El tancament d’Utrilla i Costa ha generat una onada d’indignació comprensible, i la trobada organitzada per l’Ajuntament de Mataró és el primer pas cap a una solució definitiva. La participació dels afectats en aquesta sessió informativa és determinant, ja que és allà on s’explicaran els drets que tenen i les vies legals per fer-los valer.
Si tu ets una de les afectades, aquest dimarts tens una cita imprescindible per defensar els teus interessos i la teva salut.
És una oportunitat d’or per transformar la frustració en acció coordinada i efectiva. No deixem que ningú ens robi la tranquil·litat ni el nostre dret a la salut, perquè el nostre benestar i el nostre estalvi són una prioritat.
La data és el dimarts 29 de setembre, a les 18:00 hores, a l’Espai Gatassa. No hi ha temps per a dubtes, ni per a la resignació. Aquesta és la teva oportunitat per unir-te a altres afectats i rebre l’assessorament que necessites. El temps per actuar i reclamar els nostres diners s’està esgotant ràpidament. (La informació oculta és ara pública i accessible).
Llegir aquestes línies ja t’ha posat en un avantatge considerable. Ara tens la informació clau per entendre la situació i saber on acudir per al truc que pot canviar-ho tot. La solidaritat i la informació són les nostres millors armes. Estem preparades per defensar el nostre dret a la salut i la nostra butxaca?