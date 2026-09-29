El cierre de una clínica dental en Mataró acumula 25 denuncias: el Ayuntamiento convoca a los afectados

Esta es una de esas noticias que nos tocan de cerca, una historia que nos alerta sobre la fragilidad de nuestros ahorros y la confianza que depositamos en servicios esenciales. Mataró se despierta con la dura realidad de una clínica dental que ha cerrado sus puertas de forma abrupta, dejando un rastro de incertidumbre y muchos tratamientos a medias.

Pero, ¿cuántas personas están realmente atrapadas en esta situación? ¿Qué podemos hacer cuando nuestra salud bucodental y nuestro dinero quedan pendiendo de un hilo? La cifra inicial ya es una auténtica señal de alarma que nos exige una reacción inmediata.

Los Mossos d’Esquadra de Mataró ya han registrado un total de 25 denuncias formales por el cierre repentino de la clínica dental Utrilla i Costa, situada en el barrio de Cerdanyola. Una situación que, como veremos, ha obligado al Ayuntamiento a moverse rápidamente con un encuentro clave este martes, día 29 de septiembre, en el Espai Gatassa.

El centro Utrilla i Costa cerró sus puertas sin previo aviso, dejando a decenas de pacientes con tratamientos inacabados y, lo que es más doloroso para la mayoría, con sumas importantes ya abonadas por servicios que nunca se completarán.

Una sensación de desamparo que nosotros conocemos bien cuando se nos escapan los dineros del bolsillo sin obtener nada a cambio.

El impacto va más allá de la molestia: se habla de pérdidas económicas significativas e, incluso, de consecuencias físicas y emocionales para muchos usuarios afectados por este error de gestión.

Ante esta emergencia, el Ayuntamiento de Mataró ha tomado la iniciativa. Conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de ofrecer apoyo, han movilizado la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para asesorar a los afectados. Pero la verdadera solución pasa por una acción colectiva e informada.

Por ello, la concejala de Ciudad Inclusiva y Saludable, Laura Seijo, ha convocado una sesión informativa y de asesoramiento crucial. «El Ayuntamiento está preocupado, ya sea porque afecta a una persona o a cientos. Siempre debemos estar al lado de los ciudadanos y las ciudadanas,» aseguraba Seijo, subrayando el compromiso del consistorio. (Su objetivo es clarísimo: dar las herramientas para recuperar nuestro dinero).

Esta situación no es solo un caso aislado; es un recordatorio alarmante de la vulnerabilidad de los consumidores en sectores donde la confianza es el pilar. Muchos de los afectados, urgidos por retomar sus tratamientos, han tenido que buscar alternativas de forma desesperada, pagando de nuevo o asumiendo costos adicionales. Es lo que nosotros llamamos el doble castigo por la falta de previsión.

En el mismo barrio de Cerdanyola, clínicas como Bukalia han atendido a una quincena de pacientes desde el lunes, y el centro Ustrell & García, en la Via Europa, también ha recibido un goteo de nuevos usuarios. Algunos han tenido que desplazarse a municipios vecinos, como Argentona o El Masnou, para encontrar una solución a sus problemas bucodentales. Una auténtica odisea en medio del caos que nos ha tocado vivir.

La hoja de ruta para recuperar tu dinero

La reunión de este martes no es un simple encuentro; es el punto de partida definitivo para todos los damnificados. El objetivo principal es proporcionar pautas claras y un truco legal sobre cómo proceder. Hablaremos de dos vías principales: la reclamación directa del dinero adelantado y la gestión para cancelar los financiamientos vinculados a tratamientos que, evidentemente, no se llevarán a cabo.

No se trata solo de presentar una denuncia, sino de hacerlo con la información correcta y el apoyo adecuado.

Saber qué documentación aportar y cómo argumentar la reclamación es clave para no perder la oportunidad de recuperar lo que es nuestro.

Es un camino que requiere paciencia, pero con la guía adecuada, el final puede ser más esperanzador para todos los afectados. (No hay nada más importante que defender nuestros derechos con las herramientas adecuadas).

Cómo evitar este error en el futuro

Esta crisis en Mataró nos deja una lección importante: la necesidad de ser más cautelosos con nuestra elección de servicios y las condiciones de pago. Antes de comenzar un tratamiento costoso, especialmente si implica grandes pagos por adelantado, es vital investigar la reputación de la clínica, la trayectoria de los profesionales y las condiciones contractuales. No estamos hablando solo de un servicio, sino de una inversión en nuestra salud y en nuestra tranquilidad.

Una solución oculta que a menudo ignoramos es la importancia de los contratos de financiamiento. ¡Leed la letra pequeña! Aseguraos de comprender qué pasa si el servicio no se presta, si hay cláusulas de rescisión o mecanismos de protección al consumidor. Lo que ha pasado en Mataró es un recordatorio de que la prevención es el mejor ahorro y nuestro mejor aliado contra futuros problemas.

El próximo paso para una solución definitiva

El cierre de Utrilla y Costa ha generado una ola de indignación comprensible, y el encuentro organizado por el Ayuntamiento de Mataró es el primer paso hacia una solución definitiva. La participación de los afectados en esta sesión informativa es determinante, ya que es allí donde se explicarán los derechos que tienen y las vías legales para hacerlos valer.

Si tú eres una de las afectadas, este martes tienes una cita imprescindible para defender tus intereses y tu salud.

Es una oportunidad de oro para transformar la frustración en acción coordinada y efectiva. No dejemos que nadie nos robe la tranquilidad ni nuestro derecho a la salud, porque nuestro bienestar y nuestro ahorro son una prioridad.

La fecha es el martes 29 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Espai Gatassa. No hay tiempo para dudas, ni para la resignación. Esta es tu oportunidad para unirte a otros afectados y recibir el asesoramiento que necesitas. El tiempo para actuar y reclamar nuestro dinero se está agotando rápidamente. (La información oculta es ahora pública y accesible).

Leer estas líneas ya te ha puesto en una ventaja considerable. Ahora tienes la información clave para entender la situación y saber adónde acudir para el truco que puede cambiarlo todo. La solidaridad y la información son nuestras mejores armas. ¿Estamos preparados para defender nuestro derecho a la salud y nuestro bolsillo?