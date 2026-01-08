Eduardo Senante, farmacèutic: “així has d’utilitzar la Nivea blava als 50 per reduir arrugues”

En aquest estàndard hi trobem la crema Nivea, la de la llauna blava, la de tota la vida. Va ser creada l’any 1911 per un equip professional de farmacèutics i químics, que van aconseguir marcar pauta en hidratació per a l’època, i fins avui la seva fórmula manté l’essència i es ven gairebé arreu del món.
Però, què fa aquesta crema perquè continuï sent un èxit de vendes durant tots aquests anys? El farmacèutic Eduardo Senante ens explica que hi ha diverses raons que ens motiven a continuar-la tenint al nostre tocador o a l’armari del bany.
Un hidratant de primer nivell
Al voltant de la crema Nivea Blava s’han generat diversos mites. Les xarxes socials han estat una pantalla de divulgació de molts consells i rutines de skincare on és la protagonista. No obstant això, Senante ens diu que, efectivament, pot ser una gran aliada per reduir arrugues, a partir dels 50 anys.
A aquesta edat la pell demana més. Més hidratació, més cura i més atenció. I la crema Nivea és un bàsic de confiança al qual, possiblement, no li estàs traient el màxim profit.
“No es tracta de miracles, sinó de constància”, sentencia el farmacèutic. Però pot marcar una gran diferència si s’aplica de la manera correcta i en el moment adequat del dia.
A aquesta edat, la producció natural de col·lagen i elastina disminueix, la textura de la pell es torna més aspra i es marquen amb claredat les línies d’expressió. A això s’hi suma la tendència a una major sequedat, cosa que fa que una bona hidratació sigui fonamental.
La fórmula d’aquesta crema és rica i densa. Fa un paper vital en la cura de la pell que és actuar com una barrera protectora que evita la pèrdua d’aigua i manté la pell més flexible. És com una mena d’escut que atrapa la humitat i millora la sensació de confort i suavitat des del primer cop que l’apliquem.
Tot i que no es tracta de substituir un tractament antiedat amb actius i components més potents, sí que millora l’estat general de la pell. La prepara perquè altres productes actuïn i s’absorbeixin millor i, a més, ajuda a que la pell es vegi més suau i nodrida.
Com aplicar la Nivea blava perquè funcioni realment
Segons Senante, la clau de la seva efectivitat està en com i quan fer-la servir. Hi ha una manera correcta de fer-ho perquè la pell aprofiti al màxim tots els seus avantatges. Et deixem una breu guia.
Després de netejar el rostre, aplica la crema amb la pell encara amb una mica d’humitat. Això ajuda a retenir millor l’aigua i que la hidratació sigui més duradora.
Fes servir poca quantitat en zones clau. No cal cobrir tot el rostre amb una capa densa. Pots aplicar-ne una petita quantitat a les zones que presenten més sequedat com el front, el contorn dels llavis, el coll i les galtes.
Dedica un minut a fer un massatge amb moviments suaus i ascendents. Això permet que la fórmula penetri millor i, a més, estimula la circulació i l’entonació dels músculs facials.
A quina hora me la poso
És ideal fer-la servir a la nit. Aplica-la abans d’anar a dormir perquè actuï durant hores sense que se n’interrompi l’acció. S’aprofita millor el moment en què la pell es regenera de forma natural.
Durant el dia també la pots fer servir, però amb alguns matisos. Si tens la pell molt seca, pot ser l’escut perfecte contra el fred i el vent. Però, en les pells mixtes o greixoses pot resultar una mica pesada per portar sota el maquillatge o en climes càlids. En aquests casos, és més convenient fer-la servir en moments específics o com a màscara.
Quins resultats veurem amb l’ús de la Nivea Blava
No esperis que l’ús d’aquesta crema esborri les arrugues profundes. Però sí que s’aconsegueix una pell més hidratada, lluminosa i amb textura més uniforme. Funciona bé per suavitzar petites línies d’expressió i recuperar aquella sensació de pell fresca que es va perdent amb els anys.