Javier Hurtado, oftalmòleg, adverteix: «Ens podem acostumar a veure-hi pitjor i no adonar-nos de la pèrdua de visió»

Imagines un matí qualsevol. Et lleves, preparats el cafè i, sense adonar-te, el teu cervell ja t’està jugant una mala passada. Una que podria costar-te la visió, lentament, sense dolor, i tu ni tan sols ho sabries. Això, que sembla tret d’un malson, és una realitat més comuna del que pensem. (I sí, nosaltres també al·lucinem amb la capacitat d’adaptació del nostre cos, fins i tot quan és perjudicial).
Com és possible que perdem visió i el nostre propi organisme ens ho amagui? El secret, o millor dit, el gran perill ocult, resideix en la sorprenent habilitat del nostre cos per compensar. És aquí on entra en joc l’advertència d’un expert que ningú hauria d’ignorar, especialment ara que la informació ens arriba amb comptagotes, però amb una potència brutal.
L’oftalmòleg Javier Hurtado, una veu amb l’autoritat que necessitem per desvelar aquestes realitats, ho deixa clar: «Ens podem acostumar a veure-hi pitjor i no adonar-nos de la pèrdua de visió». Aquesta afirmació no és un titular a la lleugera, sinó la crida d’atenció amb motiu del Dia Mundial de la Retina. Un recordatori imprescindible per a la nostra salut ocular, la que massa sovint donem per feta.
La traïció silenciosa del nostre ull
Moltes malalties que afecten la retina, la delicada estructura del nostre ull que ho capta tot, avancen sense cap tipus de dolor ni pèrdua evident de visió inicialment. El doctor Hurtado explica un fenomen clau: si un ull comença a fallar, l’altre, sense que ho demanem, agafa les regnes i compensa la deficiència. Aquesta “solidaritat” ocular, tot i semblar útil, es converteix en un autèntic error de vigilància que pot passar desapercebut durant mesos o anys.
La llista de patologies retinianes és àmplia i preocupant. Des de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), una de les més freqüents i el que Hurtado descriu com un envelliment accelerat, fins a la retinopatia diabètica, les oclusions de vasos sanguinis o els temuts despreniments de retina. Algunes d’aquestes malalties tenen una evolució lenta, quasi imperceptible; d’altres, en canvi, desencadenen una pèrdua visual sobtada que exigeix una atenció mèdica urgent.
No podem permetre que el nostre propi cos ens enganyi. Cal conèixer els senyals d’alarma per actuar a temps i protegir la nostra visió, la nostra finestra al món.
Símptomes: L’alarma que has d’escoltar
No totes les alteracions es manifesten de la mateixa manera. Quan el dany afecta la perifèria de la retina, els primers senyals són tan subtils que poden ser ignorats: una dificultat per veure-hi amb poca llum o una sensació de visió menys nítida sense una causa aparent. Però si el problema es localitza a la zona central, els canvis són més evidents i alarmants. Parlem d’imatges que es deformen, de dificultat per llegir, o de parts del camp visual que queden afectades.
En el cas de la DMAE, Hurtado ens il·lustra amb un exemple quotidià: és com si una membrana estira la retina, deformant-la. «És com si poso una mà damunt d’un paper d’alumini i tanco una mica els dits. L’alumini s’arruga i deixa de ser pla; una cosa semblant passa amb la retina quan una membrana la tracciona i la visió comença a aparèixer distorsionada». Aquesta analogia ens ajuda a entendre la gravetat d’un procés que pot robar-nos la nitidesa de la nostra mirada sense que gairebé ens n’adonem.
Senyals que exigeixen una visita urgent a l’oftalmòleg
Hi ha símptomes que no admeten cap demora. Una pèrdua sobtada de visió, l’aparició inesperada de moltes “mosques volants”, flaixos de llum o una ombra que avança pel camp visual són indicadors d’un problema greu a la retina que requereix una valoració immediata. En aquests casos, el temps és or; la rapidesa en el tractament pot ser la diferència entre preservar la visió o afrontar un dany irreversible.
El doctor explica que les “mosques volants” no sempre són motiu d’alarma. Sovint apareixen amb l’edat. Però si sorgeixen de sobte i en gran quantitat, o si van acompanyades de flaixos o d’una ombra que sembla un “teló negre” que avança per la teva visió, pot indicar un esquinç o despreniment de retina. En aquestes circumstàncies, l’espera podria ser una sentència. «Si he perdut visió per un ull en les últimes hores o dies, no puc esperar un mes que em vegi un oftalmòleg perquè probablement ja sigui tard», subratlla l’especialista. És una advertència crucial, una que hem d’interioritzar.
La teva rutina diària: el teu aliat secret contra la pèrdua de visió
La salut ocular no depèn només de les revisions. La prevenció comença molt abans, en els nostres hàbits més quotidians. El que mengem, l’activitat física que fem, el nostre pes, la tensió arterial i, per descomptat, el tabac, són factors decisius per a la salut vascular i, per tant, per a la retina. Una alimentació rica en verdures, fruites, llegums, peix i fruits secs no només beneficia el nostre cos, sinó que protegeix els nostres ulls.
Per a la DMAE, concretament, es recomana un consum elevat de verdures de fulla verda i peix, al costat del control de la pressió arterial i el colesterol. No hi ha un aliment màgic, això ho sabem, però sí que hi ha un patró d’hàbits que redueixen dràsticament els factors de risc. El doctor Hurtado és categòric: «no fumar, una alimentació sana, controlar la tensió arterial, evitar el sobrepès i acudir a les revisions oftalmològiques són les recomanacions amb major evidència científica que tots hauríem de practicar». Deixar de fumar, per exemple, és una de les accions més efectives per reduir el risc de DMAE.
La solució definitiva: prevenció i reacció ràpida
Detectar una malaltia de la retina no és la fi del camí. Gràcies als avenços mèdics, avui dia existeixen tractaments capaços de preservar la visió o frenar l’avanç de lesions, com les injeccions intraoculars de fàrmacs anti-VEGF. Però la millor estratègia segueix sent la prevenció i l’acció ràpida. Una revisió oftalmològica rutinària pot descobrir alteracions que encara no han donat símptomes, permetent un seguiment adequat segons l’edat, els antecedents familiars o la presència de factors de risc com la diabetis o la hipertensió. (Un estalvi en salut, que és l’únic estalvi que realment importa).
La retina, al cap i a la fi, és una part vital d’un organisme que funciona com un tot; l’ull és una veritable finestra al nostre cos. Cuidar la nostra visió significa, abans de res, estar atents als senyals que ens envia l’organisme. Però, realment som capaços d’escoltar-los abans que sigui massa tard?