Helena Rodero, farmacéutica: el champú seco mejora la raíz mucho mejor que cualquier elevador de raíz

Llegas a casa, te duchas y te secas el cabello con prisas. Al día siguiente, al mediodía, ya sientes esa pesadez en la coronilla y el volumen ha desaparecido por completo. Si tienes el cabello fino, conoces esta frustración mejor que nadie. Probamos mil productos, pero a veces el error no está en el champú, sino en la técnica de secado.

La farmacéutica Helena Rodero, una de las voces más autorizadas en el cuidado capilar, ha puesto el foco en un detalle que solemos pasar por alto. No es cuestión de potencia, sino de dirección y constancia. Existe un método infalible para que la raíz se mantenga suelta y, lo más importante, limpia durante mucho más tiempo.

El secreto está en la raíz, no en las puntas

Solemos dedicar minutos interminables a trabajar las puntas, buscando esa forma pulida, mientras dejamos la raíz a su suerte. Según explica Rodero, el cabello fino acumula humedad en la zona cercana al cuero cabelludo con mucha más facilidad. Esa humedad residual es el caldo de cultivo perfecto para la grasa prematura.

Cuando no secamos la raíz correctamente, la cutícula permanece abierta y el cabello pierde esa estructura inicial que le da cuerpo. La experta sugiere un enfoque radicalmente diferente: priorizar el secado de la raíz por encima de todo. Si la raíz está totalmente seca, el volumen no solo es más grande, sino que se mantiene intacto porque no hay peso extra que lo aplaste.

El consejo maestro: Utiliza la boquilla de tu secador orientada hacia abajo, pero moviendo el cabello en la dirección opuesta a la que cae habitualmente. Esto eleva la cutícula desde la base y crea una estructura invisible que sostiene el peso del mechón durante horas.

¿Por qué tu cabello pierde volumen tan rápido?

El problema no es solo estético. Un cuero cabelludo que tarda demasiado en secarse genera un microclima que favorece la actividad de las glándulas sebáceas. Es un círculo vicioso: a más humedad, más grasa; a más grasa, menos volumen. Por eso, al secar bien la raíz, estamos literalmente frenando la producción de sebo al dejar el entorno seco y oxigenado.

Helena Rodero enfatiza que el aire no debe estar a una temperatura agresiva, sino que la clave es el flujo constante. Un error habitual es acercar demasiado el secador al cuero cabelludo. Esto, además de dañar el folículo, provoca un efecto rebote donde la piel intenta compensar el calor extremo produciendo más aceite.

Un cambio de hábito que notarás al instante

Si quieres probar este truco hoy mismo, comienza por retirar la humedad excesiva con una toalla de microfibra, sin frotar. Luego, divide tu melena en secciones pequeñas y dedica esos segundos extra a enfocar el aire únicamente en la base. Notarás que el cabello queda mucho más suelto y, lo mejor de todo, se mantiene limpio un día extra.

Es una técnica sencilla que no requiere aparatos caros ni productos milagrosos. Simplemente, es entender cómo responde tu fibra capilar al calor. Muchas veces la solución a nuestra rutina de belleza está en cambiar nuestra forma de actuar, no en gastar más dinero en la tienda.

¿Sabías que este mismo método ayuda también a proteger el brillo natural? Al secar correctamente la raíz y sellar después con un golpe de aire frío, conseguimos que la cutícula se cierre completamente, evitando ese aspecto encrespado que tanto odiamos en el cabello fino. ¿Lista para probar esta técnica mañana mismo y dejar de sufrir por el volumen perdido?