Adiós al ‘clean look’: la tendencia ‘soft face’ de Paula Aroca apuesta por piel con textura y un rubor vibrante

Hay clásicos que nunca mueren, pero el de este año va mucho más allá de la simple nostalgia. El lápiz de labios rojo mate ha vuelto a conquistar por completo el trono de la belleza.

Sí, nosotros también alucinamos cuando vimos que todas las firmas volvían a apostar por él de nuevo. Y la verdad es que nuestro neceser pedía a gritos un cambio definitivo.

El poder oculto acabado mate

Lejos de resultar pesado o anticuado, este formato se corona como el rey absoluto de la sofisticación. Aporta una textura aterciopelada que eleva cualquier look por muy simple que parezca.

El problema clásico de este tono siempre ha sido el mismo: el temido resecamiento y la incomodidad con el paso de las horas. Las expertas en maquillaje llevan semanas advirtiendo sobre el error de saltarse el paso previo más importante.

El tip secreto pasa por una correcta exfoliación previa y un toque de bálsamo hidratante retirado con pañuelo que resulta obligatorio. Si omites este paso, el pigmento se cuarteará antes de que termine la mañana.

Por qué se ha convertido en viral

La versatilidad es la clave principal de su éxito arrollador en las calles y en las redes sociales. Funciona igual de bien para un look de oficina minimalista que para una cena improvisada.

Las reglas del juego han cambiado y ahora se busca un impacto visual inmediato sin recargar el resto del rostro. Unas buenas pestañas, piel limpia y labios protagonistas. Es la fórmula mágica del triunfo.

¿Sabías que este tono también ayuda a crear un efecto óptico de mayor volumen y definición? La clave reside en perfilar con una maestría milimétrica.

Corre a buscar el tuyo

Las existencias en las perfumerías más exigentes ya están comenzando a notar el impacto de la demanda. Las grandes marcas han reformulado sus fórmulas para ofrecer larga duración sin sacrificar la comodidad.

La temporada exige decisiones valientes y nuestro bolsillo agradecerá apostar por un producto atemporal que nunca pasa de moda. La tendencia ya está aquí y la calle ha hablado sin filtros.

¿Dejarás pasar la oportunidad de rescatar el arma de seducción definitiva para tus labios?