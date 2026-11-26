Segur que tens una rutina de deu per al teu rostre: sèrum, hidratant, retinol i protecció solar. Però, què passa quan baixes la mirada? El coll i l’escot són, sovint, els grans oblidats del nostre neceser, i tanmateix, són els primers a cridar el pas del temps.
A partir dels 40, la pell d’aquesta zona —que és molt més fina i té menys glàndules sebàcies que la de la cara— comença a perdre elasticitat de forma dràstica. Apareixen els temuts “anells de Venus” i aquell efecte de pell de pergamí que tant ens preocupa. (Sí, nosaltres també hem començat a fer servir mocadors per amagar-ho, però hi ha una solució millor).
Aquest 2026, les novetats en dermocosmètica han fet un salt de gegant. Ja no n’hi ha prou amb estendre la crema de la cara cap avall. Necessitem fórmules específiques que combatin la gravetat i la pèrdua de col·lagen amb ingredients d’alta precisió.
Per què la teva crema facial no és suficient per al coll?
És l’error més comú. Creiem que amb el “sobrant” de la hidratant facial ja estem complint. Error. La pell del coll no té la mateixa estructura que la de les galtes; és gairebé tan delicada com el contorn dels ulls.
Les fórmules que estan arrasant a les farmàcies i perfumeries aquest any inclouen tensors vegetals i pèptids que treballen específicament en la banda platisma (el múscul del coll). L’objectiu no és només hidratar, sinó “subjectar”.
A més, l’escot pateix una exposició solar acumulada que genera taques i arrugues verticals. Per això, les millors cremes actuals incorporen actius despigmentants i àcid hialurònic de diversos pesos moleculars per emplenar des de l’interior.
La dada clau: La postura del “tech-neck” (mirar constantment el mòbil) està accelerant l’envelliment del coll fins i tot en dones de 30 anys. La cosmètica d’avui ja lluita contra aquestes arrugues posturals.
Els ingredients “estrella” que has de buscar a l’etiqueta
Si invertiràs en un tractament específic, no et conformis amb menys. Les dones que millor llueixen el seu escot passats els 40 busquen components amb aval científic. El Retinol (en concentracions suaus per no irritar) segueix sent el rei per renovar la textura.
Tanmateix, la gran tendència d’aquesta primavera és el Bakuchiol, l’alternativa natural al retinol que és perfecta per a les pells sensibles d’aquesta zona. Al seu costat, la Niacinamida es torna imprescindible per unificar el to i eliminar les vermellors de l’escot.
No podem oblidar els extractes d’Algues i el Silici Orgànic. Aquests ingredients actuen com una “malla” invisible que redibuixa l’òval facial, evitant que la mandíbula perdi la seva definició i es fusioni amb el coll.
Truc: La forma d’aplicar la crema és tan important com el producte. Fes-ho sempre amb moviments ascendents, des de l’inici del pit cap a la barbeta, per fer massatges al teixit i afavorir el drenatge limfàtic.
Les preferides de les redactores de bellesa aquest 2026
Al mercat hi ha centenars d’opcions, però només unes poques han aconseguit l’estatus de producte de culte. Entre les més recomanades trobem bàlsams densos que es fonen amb la pell, deixant un acabat satinat que dissimula les imperfeccions visualment des de la primera aplicació.
Hi ha opcions per a totes les butxaques: des de tractaments de luxe que són una veritable experiència sensorial, fins a joies de farmàcia amb una relació qualitat-preu imbatible. L’important és la constància (matí i nit, sense excepcions).
Moltes d’aquestes cremes incorporen ara partícules il·luminadores que donen a l’escot un aspecte saludable i radiant, ideal per quan comencem a lluir els primers vestits de tirants de la temporada.
Lletra petita: De res serveix una crema de 100 euros si no apliques protector solar a l’escot cada matí. El sol és el responsable del 80% de l’envelliment d’aquesta zona. No ho oblidis.
Verdicte: El teu nou imprescindible de bellesa
Cuidar el coll i l’escot no és vanitat, és salut cutània. Una pell cuidada en aquesta zona no només ens fa semblar més joves, sinó que ens aporta una seguretat increïble a l’hora de vestir i expressar-nos.
Aquest és l’any de deixar d’amagar-nos. Amb la tecnologia cosmètica actual, recuperar la fermesa i la lluminositat és possible si tries el producte adequat i li dediques dos minuts al dia.
Seguiràs ignorant el teu coll fins que sigui tard o començaràs avui mateix el teu pla de rescat? Nosaltres ho tenim clar: l’escot és el nou rostre. T’apuntes a cuidar-lo com es mereix?