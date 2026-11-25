Arribar als 60 no hauria de significar, ni molt menys, resignar-se al dolor de genolls. Sovint pensem que el desgast articular és una sentència, però la ciència ens diu tot el contrari: el moviment és la teva millor medicina.
El secret per mantenir-se àgil no és córrer maratons, sinó enfortir els músculs que envolten i protegeixen l’articulació. Si el teu quadriceps i els teus isquis estan forts, els teus genolls deixen de patir la pressió de cada passa.
Avui et portem els quatre exercicis imprescindibles que estan recomanant els fisioterapeutes per millorar la mobilitat de forma dràstica. (I sí, els pots fer mentre esperes que es faci el cafè del matí).
1. Extensions de cama asseguda: la base de tot
Aquest és l’exercici rei per despertar el quadriceps sense carregar gens de pes sobre l’articulació. Només necessites una cadira estable. Asseguda amb l’esquena recta, estira una cama cap endavant fins que estigui totalment paral·lela al terra.
Mantén la posició un parell de segons sentint com treballa la cuixa i baixa lentament. El secret aquí no és la velocitat, sinó el control del moviment. Repetir això deu cops amb cada cama farà que el teu genoll se senti molt més subjecte i segur.
És un gest senzill que lubrica l’articulació i prepara el teu cos per a qualsevol activitat diària, des d’anar a comprar fins a passejar pel parc sense por a les relliscades.
2. L’esquadra contra la paret: força sense impacte
Si busques un exercici que realment marqui la diferència, aquest és el teu. Recolza l’esquena contra una paret i llisca cap avall fins que els teus genolls estiguin lleugerament flexionats (no cal arribar als 90 graus si et fa mal).
Aguanta la posició uns 20 o 30 segons. Aquí no hi ha moviment, només tensió muscular constant. Aquest tipus de treball isomètric és el millor per enfortir els tendons sense desgastar el cartílag. És, literalment, com posar-li un amortidor nou al teu cos.
Recorda respirar profundament mentre aguantes; la falta d’oxigen fa que el múscul es cansi abans i perdis l’eficàcia d’aquest exercici tan potent.
3. Elevacions de talons: equilibri i potència
Moltes vegades el dolor de genoll ve d’uns bessons febles. Posa’t dret darrere d’una cadira per mantenir l’equilibri i posa’t de puntetes tan amunt com puguis. Baixa a poc a poc fins que els talons tornin a tocar el terra.
Aquest exercici no només millora la força de la part inferior de la cama, sinó que és fonamental per mantenir un equilibri de ferro. A partir dels 60, la propiocepció (saber on està el teu peu sense mirar-lo) és clau per evitar caigudes i girs bruscos que lesionen els lligaments.
A més, millora moltíssim la circulació de tornada, evitant que se t’inflin els turmells al final del dia. Un benefici doble que el teu cos agrairà.
4. El pont de gluti: protecció des de dalt
Potser et preguntes què tenen a veure els glutis amb els genolls. La resposta és: tot. Un gluti fort evita que el genoll “col·lapsi” cap a dins en caminar. Estira’t al terra de cap per amunt, doblega els genolls i aixeca el maluc cap al sostre.
Premeu bé els glutis a la part superior i baixa amb suavitat. En fer aquest exercici, estàs traient una càrrega enorme de treball al genoll, repartint l’esforç cap als músculs més grans del teu cos. És l’estratègia de disseny humà més intel·ligent que pots aplicar.
Si fas aquests quatre moviments tres cops per setmana, la teva sensació de seguretat en caminar canviarà per complet en menys d’un mes. La constància és la teva única eina real de transformació.
Un últim consell de la Gema: si sents un dolor punxant en fer qualsevol d’aquests exercicis, atura’t. L’objectiu és notar la feina muscular, mai un dolor articular agut. Escolta el teu cos, ell sap exactament on està el límit avui.
La teva nova mobilitat comença ara
No esperis a no poder pujar les escales del metro per començar a cuidar-te. La prevenció és el que diferencia una vellesa activa d’una limitada. Tenir uns genolls forts és tenir la clau de la teva independència i de la teva llibertat per moure’t pel món.
Invertir deu minuts al dia en tu mateixa és el millor regal que et pots fer. No et calen peses ni màquines complicades, només el teu propi cos i les ganes de seguir sent l’ama del teu moviment.
T’animes a provar aquesta rutina demà al matí o prefereixes seguir esperant que el dolor marxi sol? Nosaltres ja estem fent la primera sèrie d’extensions de cama.