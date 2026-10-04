Mariano Giménez, farmacéutico, advierte: «El ibuprofeno de 600 mg no es más efectivo y duplica los efectos adversos»

El ibuprofeno es, sin lugar a dudas, uno de los fármacos más presentes en nuestro botiquín, el compañero fiel para muchos dolores del día a día. Desde un dolor de cabeza inaguantable hasta las molestias musculares o el dolor menstrual, parece la solución rápida para casi todo. Pero aquí viene el dilema que muchas de nosotras nos planteamos: ¿qué dosis es la correcta? (Y, sobre todo, ¿es mejor el de 600 mg para ir sobre seguro?).

La verdad es que, ante un dolor que nos molesta, la tendencia natural es pensar que más cantidad equivale a más eficacia, ¿verdad? Pues bien, un farmacéutico con años de experiencia acaba de sacar a la luz un secreto que podría cambiar por completo la manera en que tratamos nuestros dolores. Y sí, es un error que podríamos estar cometiendo casi todas.

Mariano Giménez, un farmacéutico con un conocimiento profundo del sector, ha lanzado una advertencia que no podemos ignorar: el ibuprofeno de 600 mg no solo no es más efectivo para el dolor puntual, sino que duplica los efectos adversos. Sí, lo has leído bien. Esta pastilla que tantas veces hemos elegido pensando en un alivio más potente, en realidad, nos expone a riesgos innecesarios.

El mito del ibuprofeno de 600 mg: por qué el farmacéutico alerta sobre su uso

Durante años hemos creído que ante un dolor más intenso, la lógica era aumentar la dosis. Pero la ciencia, o en este caso, la práctica farmacéutica, nos demuestra que no siempre es así. Giménez es claro: para un dolor puntual, como el dolor de cabeza o una pequeña molestia muscular, un comprimido de 400 mg y uno de 600 mg tienen el mismo efecto analgésico.

Esta revelación es imprescindible para nuestra salud. No estamos hablando de un alivio marginal, sino de la misma capacidad para calmar el dolor. El cuerpo, llegado a un punto, no procesa más el efecto analgésico por mucho que aumentemos la dosis. Es como llenar un vaso que ya está lleno: lo que sobra, en lugar de aprovecharse, nos puede jugar una mala pasada.

Lo que me deja sin palabras es cómo hemos normalizado el ibuprofeno de 600 mg para casi todo, sin ser conscientes de que nuestro cuerpo paga un precio demasiado alto por un beneficio que ni siquiera es real. Debemos cambiar este chip para proteger nuestra salud a largo plazo.

Esta tendencia a optar por la dosis más alta se ha convertido en una práctica habitual, quizás por desinformación o por la simple creencia popular de que «cuanto más, mejor». Pero ahora, con esta información, tenemos la oportunidad de hacer un cambio que puede tener un impacto real en nuestro bienestar y en la reducción de riesgos para nuestro organismo. Ya no hay excusa para no saberlo.

Los riesgos ocultos y los efectos adversos que nadie te explica

Aquí es donde la cosa se pone seria, y donde la Gema Gabarrón que hay en mí se activa para lanzar una alerta roja. Si el beneficio analgésico es el mismo, ¿por qué deberíamos elegir la dosis de 600 mg? La respuesta es sencilla y alarmante: los efectos adversos. Y estos, amigas mías, son los que realmente nos deben preocupar. Mariano Giménez advierte que el de 600 mg puede aumentar significativamente su aparición.

Hablamos de consecuencias que afectan directamente a nuestro sistema gastrointestinal (esas molestias de estómago que tantas veces asociamos a «algo que no nos ha sentado bien»), pero también al cardiovascular y renal. Esto significa que, por un dolor puntual, estamos poniendo en riesgo órganos vitales de nuestro cuerpo. No es ninguna broma, y es una información que debería ser viral por su importancia.

El ibuprofeno forma parte de un grupo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroides (AINE), y ya sabemos que estos fármacos, utilizados en dosis elevadas o durante períodos prolongados, pueden tener efectos secundarios. La recomendación de expertos es siempre la misma: utilizar la cantidad mínima eficaz durante el menor tiempo posible. Esto no es una opción, es un protocolo imprescindible para proteger nuestra salud.

Lo que nos está diciendo el farmacéutico es un truco de oro para nuestra salud diaria. Debemos ser más conscientes de lo que tomamos y por qué lo tomamos. No se trata de demonizar un fármaco, sino de usarlo de manera inteligente, optimizando sus beneficios y minimizando los riesgos. Es una decisión personal que afecta directamente nuestro bienestar futuro y nuestro cuerpo.

La solución definitiva para un alivio rápido sin comprometer tu salud

Ahora que ya hemos aclarado las cosas con la dosis, ¿qué pasa si necesitamos un alivio rápido? Porque sí, hay días que el dolor de cabeza nos puede dejar fuera de juego, y necesitamos actuar con celeridad. El farmacéutico Giménez también tiene la solución para eso, y no pasa por aumentar la cantidad de fármaco.

El secreto para combatir el dolor eficazmente es actuar en sus primeras fases. No esperar a que se vuelva insoportable. Y para eso, el mercado nos ofrece alternativas diseñadas para una absorción más rápida del principio activo. Piénsalo: si el medicamento llega antes al torrente sanguíneo, antes empieza a hacer efecto, ¿verdad?

Existen formulaciones de ibuprofeno combinadas con arginina, como el Espidifén, que buscan acelerar su absorción intestinal. Otra alternativa imprescindible son las presentaciones en cápsulas blandas, como el Nurofen Rapid, donde el medicamento se encuentra ya en forma líquida. Estas opciones no requieren que el comprimido se desintegre de la misma manera que una pastilla convencional, facilitando una digestión y, por tanto, una acción más rápida. Es un truco que puede marcar la diferencia sin poner en riesgo nuestro organismo.

Esta información no solo nos permite un ahorro en dosis innecesarias, sino que representa un ahorro en potencial daño para nuestro cuerpo. La prevención y el conocimiento son nuestras mejores herramientas, y entender cómo funcionan los medicamentos más comunes es un paso adelante en la gestión de nuestra propia salud. Al fin y al cabo, nuestro bienestar es nuestro tesoro más grande, ¿no crees?