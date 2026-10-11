Baños de Montemayor: 2.000 años de termas romanas con aguas que curan la piel y descongestionan las vías respiratorias

Imaginen un lugar donde el tiempo no solo se puede tocar, sino que se convierte en el ingrediente secreto para su salud. Un sitio donde la antigua sabiduría romana se fusiona con la medicina moderna, ofreciendo una experiencia de bienestar que parecía relegada a los libros de historia. Este descubrimiento no es una ilusión; es una realidad tangible que podría cambiar su perspectiva sobre el cuidado personal y la auténtica desconexión.

¿Y si les dijéramos que este paraíso existe a pocos kilómetros de casa, escondido en un rincón de Extremadura? Un lugar donde las aguas termales, brotando a 43 grados, han estado cuidando cuerpos y almas durante dos milenios. Su efectividad es tal que, desde los tiempos de los romanos hasta hoy, nadie ha dudado de su poder curativo. (Sí, nosotros también alucinamos con la persistencia de ciertos secretos).

Hablamos de Baños de Montemayor, un tesoro en el Valle del Ambroz, a un paso de Salamanca. Aquí, la Vía de la Plata dibuja el camino hacia un balneario que no solo conserva la estructura original de las termas romanas del siglo I al IV, sino que ha evolucionado alrededor de ellas, ofreciendo una fusión de pasado y presente única en Europa. Este balneario, un caso insólito de propiedad comunal desde 1833, es un testimonio vivo del poder de la tradición y la innovación.

El agua de estas termas, proveniente de los manantiales Columna y Arqueta, es sulfurada, sódica y oligometálica, y está declarada mineromedicinal. Su particular olor a azufre, que ya se percibe antes de entrar, es la firma de un poderoso cóctel natural. Pero, ¿qué hace exactamente esta agua por nosotros, más allá de la relajación?

Estas aguas son una auténtica solución para diversas patologías. Son especialmente indicadas para el sistema locomotor, aliviando procesos reumatológicos, artrosis y artritis. Pero aquí viene el secreto más valorado: su capacidad para las vías respiratorias y la piel. Sí, tal vez su nuevo truco para la salud respiratoria o para lucir una piel radiante se encuentra en estas antiguas aguas.

Mi recomendación es no subestimar nunca el poder de la naturaleza. Estas aguas termales son una inversión en nuestra salud y vitalidad, una alternativa natural que muchos aún no han descubierto.

El complejo del balneario es una fascinante superposición de historia. En la planta baja, podemos visitar sin coste la sala romana, con su cúpula de ocho metros de diámetro y las bañeras ovoides de granito, musealizada para su conservación. Pero atención: el baño moderno, donde realmente nos sumergimos en las bondades del agua, se encuentra en piscinas nuevas y en su Circuito Romano, instalado en un antiguo aljibe de piedra.

El nuevo edificio, construido en 1995 con una peculiar forma de barco, alberga una sala específica para tratamientos respiratorios, un testimonio de su efectividad en este campo. Porque, aunque la experiencia es de puro placer, no debemos olvidar su enfoque médico. De hecho, el balneario realiza una valoración médica previa a cualquier tratamiento, especialmente si tenemos patologías previas. Las aguas calientes combinadas con una pila fría a 10-12 grados requieren cierta preparación.

La inversión en nuestro bienestar: circuitos y precios

El balneario de Baños de Montemayor ofrece cuatro circuitos distintos. Tres de ellos tienen un coste de 32,50 euros, una inversión más que razonable para una jornada de bienestar. Pero lo que verdaderamente les cautivará es el Circuito Romano, con un precio de 42,10 euros. Este circuito incluye un baño termal aromatizado, terma seca y húmeda, butacas térmicas, piscina termal y la refrescante pila fría. Una experiencia completa que nos transporta directamente a la época imperial, pero con todas las comodidades actuales.

La historia del lugar es tan rica como sus aguas. Desde el primer médico-director en 1819 hasta la declaración como Bien de Interés Cultural en 1995, cada época ha dejado su huella. Las ampliaciones del siglo XIX, con la firma del arquitecto salmantino Santiago Madrigal Rodríguez, y las reformas del 2000 han consolidado este espacio como un referente. Ver las capas superpuestas de la historia desde el jardín es una experiencia en sí misma.

Una oportunidad que no podemos dejar escapar

No hay muchos lugares en el mundo donde la historia antigua se ponga al servicio directo de nuestra salud con esta autenticidad. Este es un secreto que ha perdurado dos mil años y ahora es su oportunidad de descubrirlo. Piénsenlo: ¿cuándo fue la última vez que invirtieron en una experiencia de bienestar con un legado tan profundo?

El balneario cierra por mantenimiento los meses de enero y febrero, así que la ventana de oportunidad para disfrutarlo es limitada. Si la salud de su piel, las vías respiratorias o el sistema locomotor es una prioridad, no hay momento como el ahora para planificar esta escapada. Dejar pasar esta experiencia sería un error que su cuerpo no les perdonaría (y su piel tampoco).

La próxima vez que piensen en una pausa, en una recarga de bienestar o en una solución natural para ciertos problemas de salud, recuerden Baños de Montemayor. Sus aguas milenarias les esperan para ofrecerles no solo un momento de paz, sino una auténtica transformación. ¿Están preparados para sentir la historia en su piel?