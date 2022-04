Presó provisional sense fiança per matar a la seva dona a Vilanova del Camí

El jutjat de guàrdia d’Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte autor de la mort d’una dona divendres a Vilanova del Camí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L’home, de 42 anys, ha estat acusat de matar de manera violenta a la seva parella, la qual va sobreviure a l’agressió, però va morir a l’hospital poc després. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van ser alertats dels fets sobre les 03.30 hores de divendres i van detenir el suposat autor, a qui atribueixen un crim per violència de gènere. Segons fonts properes a la investigació, la víctima no havia presentat cap denúncia prèvia. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos ha estat qui s’ha fet càrrec de la investigació.

Foto d’arxiu dels Mossos d’Esquadra / Europa Press

Una patrulla de la Policia Local de Vilanova del Camí es va desplaçar fins al lloc dels fets on van trobar a la dona malferida i van detenir el presumpte autor per un delicte de violència de gènere. La dona va ser traslladada d’urgència a un centre hospitalari, però va morir hores després a conseqüència de les ferides.

Manifestació contra la violència masclista

Dos centenars de persones es van concentrar el passat dissabte a Vilanova del Camí (Anoia) per protestar contra la violència masclista que es va cobrar la vida d’una veïna de la població a mans de la seva parella. Durant al matí, es van celebrar cinc minuts de silenci per condemnar la mort d’una veïna que la matinada de divendres va ser agredida per un home, que era la seva parella sentimental. A l’acte hi van assistir representants institucionals de l’Ajuntament, la Generalitat i de la resta de la comarca, també familiars i amics de la víctima, així com nombrosos veïns que van mostrar la seva repulsa vers el succés.