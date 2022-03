Detingut l’home buscat pel tall de la Jonquera que havia viatjat a Polònia

El Mossos d’Esquadra han detingut Sisu Corbera, el veí de l’Escola que havia viatjat a la frontera entre Polònia i Ucraïna per recollir refugiats mentre estava buscat pel tall de la Jonquera organitzat pel Tsunami Democràtic el 2019. La policia l’estava esperant després que un jutjat de Figueres emetés una ordre de detenció contra 12 investigats pel tall que fins ara s’havien negat a declarar. Corbera era l’últim que quedava per identificar i detenir, ja que els altres onze van ser arrestats entre dijous i divendres de la setmana passada.

En Sisu va ser localitzat per l’ACN al centre comercial de Przemysl, reconvertit en un dels punts neuràlgics de l’èxode ucraïnès cap a Europa. “Esperem arribar entre dimarts i dimecres… ja vinc!”, deia aquest cap de setmana abans de recollir dues dones i els seus tres fills per portar-les cap a Catalunya, on s’instal·laran a Figueres i a Folgueroles perquè hi tenen família.

Una història inacabable

“Fa més de dos anys que estem amb aquesta història. Han canviat de jutge i m’han citat quatre vegades, però no hi vaig perquè no reconec aquest jutjat com a competent”, explicava en Sisu. “Hi anirem per no declarar”. Ell i el seu amic Robert van decidir agafar la seva autocaravana i viatjar a Polònia per donar un cop de mà allà on poguessin.

“Dimarts a la tarda vam veure el que estava passant i vam decidir organitzar un viatge amb la meva autocaravana”, relata en Robert. “Dimecres ja marxàvem sense saber on anàvem ni a qui recolliríem”, diu. “Aquest dissabte va recollir una mare amb dues criatures, les vam portar a un hotel i avui havíem de recollir una mare i un nen, però han tingut problemes a la frontera i van cap a Varsòvia, i abans de marxar hem decidit tornar aquí i recolliu una altra mare i criatura”.