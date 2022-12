Un cotxe mata un home a Mataró i es dona a la fuga

Un home de 84 anys ha mort atropellat aquest dilluns al matí a Mataró per un cotxe que després ha fugit del lloc dels fets, segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 7.48 per l’atropellament al quilòmetre 2,2 de la BV-5031, que uneix la capital del Maresme amb Sant Andreu de Llavaneres. El conductor del cotxe, un jove de 27 anys de Mataró, ha estat localitzat i detingut després d’haver fugit de lloc de l’accident. Encara es desconeixen les causes del sinistre.

Arran de l’atropellament, que ha obligat a donar pas alternatiu a la BV-5031 a Mataró, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb la mort de l’home de 84 anys ja són 156 les persones mortes aquest any en accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya.

Un jove provoca un accident a Amer i fuig fent autostop

Els Mossos van detenir a principis de mes un jove de 21 anys que va provocar un accident a la C-63 i després va intentar fugir fent autostop. El jove, detingut per diversos delictes contra la seguretat viària, conduïa sense carnet i anava begut quan el 4 desembre a la nit va provocar un accident. Els agents que van respondre a l’avís d’emergències van trobar un dels vehicles implicats amb el conductor ferit i atrapat a dins, mentre que al mig de la carretera amb el vidre del seient del conductor trencat i buit.

Els Mossos van poder identificar el jove fugat i durant un control el va localitzar en un vehicle que anava cap a Lloret. El conductor del vehicle va explicar que el jove, que encara duia restes de vidre a la cara i a la roba, li havia demanat si el podia portar a casa. Després de comprovar la seva documentació, els agents van descobrir que el jove no només no tenia carnet de conduir, sinó que a més era part de la trama Loki de compra i falsificació de permisos.