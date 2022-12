La Generalitat apujarà els preus dels seus peatges entre un 6,57% i un 7,3% a partir del 2023, segons l’ordre signada pel conseller de Territori, Juli Fernández, que s’ha publicat aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Segons la nova taula de preus, el peatge del Túnel del Cadí per a un cotxe o furgoneta passarà de 12,64 euros a 13,48 euros a partir de l’1 de gener, un 6,6% més, mentre que el de Vallvidrera passa de 4,04 a 4,34 euros en hora vall i de 4,56 a 4,88 euros en hora punta.

A les autopistes d’Autema –que gestiona els peatges de la C-16 de l’eix Sant Cugat-Terrassa-Manresa– l’increment serà d’un 7,19%, mentre que a les d’Aucat –que té concessionats els de la C-32 de l’eix Castelldefels-Sitges-el Vendrell– pujaran un 7,3%. Fonts del Departament de Territori han explicat a l’ACN que les noves tarifes agafen com a referència la variació anual de l’IPC del mes d’octubre, que es va situar en el 7,3%, tal com preveu la fórmula automàtica del departament, que també té en compte un coeficient corrector amb la variació de trànsit real i la prevista fa tres anys.

Imatge d’arxiu del peatge central de l’autopista C-16 a l’altura de Sant Vicenç de Castellet | ACN

En el cas del 2021, el trànsit va ser menor de l’estimat fa tres anys per la incidència de la pandèmia i, per tant, s’ha aplicat el 100% de l’IPC en la majoria de casos, amb l’excepció del Túnel del Cadí i la C-16, on l’evolució del trànsit ha estat superior a la prevista, segurament per l’augment dels viatges a segones residències durant la Covid-19.

Més bonificacions de la Generalitat als peatges de la C-16 i la C-32

La Generalitat ha anunciat un increment de les bonificacions i els descomptes, que tindran un cost de 50 milions per les arques públiques. Durant el primer trimestre de l’any que ve les rebaixes passaran del 70% al 80% a la barrera troncal i del 41% al 60% a la barrera lateral del peatge de Sant Vicenç de Castellet de la C-16. A la C-32, els recorreguts interns entre Cubelles (Garraf) i El Vendrell (Baix Penedès) seran gratuïts i la bonificació del peatge de Vallcarca passarà del 40% al 50%.