Descobreixen el primer fàrmac que millora la síndrome del cor rígid

Un estudi coordinat per un dels cardiòlegs amb més expertesa de l’estat espanyol, Pablo García-Pavía, ha descobert el primer fàrmac eficaç i segur per combatre l’amiloïdosi cardíaca per transtiretina, també coneguda com a síndrome del cor rígid. L’amiloïdosi cardíaca és una malaltia progressiva en la qual es va produint el dipòsit de la proteïna amiloide en el cor i això provoca un engruiximent de les seves parets, que es posen rígides. Els afectats presenten retenció de líquids, fatiga i arrítmies.

Quan es va acumulant aquesta proteïna el pacient presenta insuficiència cardíaca i, finalment, la mort. Aquesta síndrome pot tenir un origen genètic o ser causat per l’edat, i el seu pronòstic és molt dolent. La supervivència dels afectats sense tractament és menor als tres anys. Els resultats d’aquest estudi pioner s’han publicat a la revista científica ‘The New England Journal of Medicine’ (NEJM) i són una flama d’esperança per als pacients. L’estudi és un gran avenç en una malaltia que fins ara s’abordava amb fàrmacs que impedeixen l’acumulació de més proteïna amiloide i retarden la progressió de la malaltia, però que no retiren la proteïna ja dipositada al cor.

Medicaments en forma de pastilles / Pixabay

Estudi amb 40 pacients de França, Holanda, Alemanya i Espanya

De fet, actualment les opcions de tractament inclouen teràpia estabilitzadora de transtiretina i suport per a controlar les complicacions cardiovasculars mitjançant el fàrmac Tafamidis, que millora la supervivència segons aquest estudi, o bé un trasplantament de cor, l’únic que restaura la funció del cor. Segons les evidències recollides per García-Pavía, els pacients que van rebre més dosis del fàrmac van tenir una reducció dels dipòsits d’amiloide i la millora de diversos paràmetres cardíacs. Els resultats esperançadors d’aquest estudi en el qual han participat 40 pacients de França, Holanda, Alemanya i Espanya són un pas endavant per combatre la síndrome del cor rígid.