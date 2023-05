Descubren el primer fármaco que mejora el síndrome del corazón rígido

Un estudio coordinado por uno de los cardiólogos con más pericia del estado español, Pablo García-Pavía, ha descubierto el primer fármaco eficaz y seguro para combatir la amiloidosis cardíaca por transtiretina, también conocida como síndrome del corazón rígido. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad progresiva en la cual se va produciendo el depósito de la proteína amiloide en el corazón y esto provoca un engrosamiento de sus paredes, que se ponen rígidas. Los afectados presentan retención de líquidos, fatiga y arritmias.

Cuando se va acumulando esta proteína, el paciente presenta insuficiencia cardíaca y, finalmente, la muerte. Este síndrome puede tener un origen genético o ser causado por la edad, y su pronóstico es muy malo. La supervivencia de los afectados sin tratamiento es menor a los tres años. Los resultados de este estudio pionero se han publicado en la revista científica ‘The New England Journal of Medicine’ (NEJM) y son una llama de esperanza para los pacientes. El estudio es un gran adelanto en una enfermedad que hasta ahora se abordaba con fármacos que impiden la acumulación de más proteína amiloide y retrasan la progresión de la enfermedad, pero que no retiran la proteína ya depositada en el corazón.

Estudio con 40 pacientes de Francia, Holanda, Alemania y España

De hecho, actualmente las opciones de tratamiento incluyen terapia estabilizadora de transtiretina y apoyo para controlar las complicaciones cardiovasculares mediante el fármaco Tafamidis, que mejora la supervivencia según este estudio, o bien un trasplante de corazón, el único que restaura la función del corazón. Según las evidencias recogidas por García-Pavía, los pacientes que recibieron más dosis del fármaco tuvieron una reducción de los depósitos de amiloide y la mejora de varios parámetros cardíacos. Los resultados esperanzadores de este estudio, en el cual han participado 40 pacientes de Francia, Holanda, Alemania y España son un paso adelante para combatir el síndrome del corazón rígido.