La UB dobla el nombre d’estudiants estrangers que fan cursos en català

La Universitat de Barcelona ha engegat el pla d’acollida de llengua i cultura catalana, pioner en el sistema universitari de Catalunya, i els resultats han estat sorprenents. Destaca especialment el fet que s’ha passat de 264 matriculats en el curs de nivell inicial de llengua catalana (A1) el 2021 als 604 d’aquest any. D’aquests 604, 472 eren estudiants internacionals -per exemple 77 alemanys i 73 italians- i 123 de l’estat espanyol.

El vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, ha celebrat el “caràcter pioner i referent” d’aquest pla que ha presentat tants bons resultats. “La importància de l’acollida lingüística i cultural per als estudiants de mobilitat és clau per fer compatible la internacionalització amb la preservació de la llengua pròpia com a llengua universitària. Per tant, és feina de totes les universitats”, ha explicat. El vicerector ha reivindicat el “compromís de l’equip de govern amb la llengua” i ha insistit que els bons resultats demostren “l’interès de l’alumnat”. “De moment, podem parlar d’èxit, però encara ens queda molta feina per fer, i la farem. Nosaltres, com a equip de govern, estem compromesos a fomentar el coneixement de la llengua catalana i fer-la present en totes les activitats”, ha conclòs.

La Universitat de Barcelona (UB) / ACN

Les accions que ha fet la UB per fomentar el català

En el marc del pla d’acollida s’ha enviat una carta del rector amb informació de les llengües de la docència i dels recursos per aprendre català a un total de 1.565 alumnes que han arribat a la UB a través d’un acord de mobilitat. També s’ha fet una campanya de comunicació a les facultats destinada als estudiants susceptibles d’estar interessats en les accions del pla així com sessions d’acollida.

En paral·lel, s’han organitzat activitats culturals i d’intercanvi molt consolidades a la UB, com són el CATclub -on els estudiants descobreixen la ciutat i la cultura del país en català-, i trobades setmanals per fer activitats i visites culturals. Fins ara s’han organitzat, per exemple, visites al Museu d’Història de Catalunya, al Pavelló de la República, al Parlament, al barri Gòtic o a Gràcia, entre d’altres. També s’ha creat una Borsa d’intercanvi lingüístic, amb què s’han organitzat parelles d’intercanvi de conversa entre un estudiant de mobilitat que està aprenent català i un estudiant catalanoparlant que vol practicar una altra llengua. Enguany ha tingut 339 estudiants inscrits, xifra similar a la de l’any passat.