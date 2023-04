Òmnium i la UFEC s’alien per potenciar el català a l’esport

Òmnium i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) s’ha unit per fomentar l’ús del català al món de l’esport. Les dues entitats, juntament amb les federacions i els principals clubs esportius de Catalunya, han presentat la campanya L’esport treu la llengua. “Reivindiquem el català com eina de cohesió social i d’autoestima col·lectiva. Volem el català ben viu, i, per això ens posem mans a l’obra per multiplicar l’aliança arreu del país”, ha dit el president d’Òmnium, Xavier Antich, que ha avançat que l’entitat vol “col·laborar amb els clubs, federacions i persones adherides, aportant eines, recomanacions, plans pilots i mans per enfortir junts el català a cada esport, a cada equip, des dels més petits als més grans”.

Òmnium, la UFEC, els grans clubs i les federacions han animat tots els clubs esportius, aficionats, esportistes, entrenadors, àrbitres, famílies i mitjans de comunicació a sumar-se al manifest, que es pot trobar a la web Esport en català. La seixantena de federacions presents a l’acte sumen més de 500.000 esportistes federats i l’objectiu és arribar fins a les 750.000 persones que actualment practiquen un esport federat a Catalunya. El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha destacat la importància i l’ambició de la campanya. “Cal que veiem l’esport com una eina atractiva per seduir la població per la promoció de l’ús social del català”, ha dit. “I cal el compromís de les juntes directives, entrenadors i entrenadores i esportistes, i anar tots junts de la mà”.

Òmnium i la UFEC aposten per impulsar el català a l’esport / Òmnium

La primera acció de la campanya es durà a terme durant el partit entre el Barça i l’Atlético de Madrid que tindrà lloc aquest cap de setmana al Camp Nou. “Buscàvem una campanya d’aquestes característiques per a defensar el català. Avui estem amb el millor equip per guanyar aquest partit”, ha afegit Esteva: “L’esport és la millor eina per promoure l’ús del català, perquè com deia el nostre primer president Pompeu Fabra, ‘La millor manera d’entrar a qualsevol casa del país és a través de l’esport’”.