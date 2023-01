Una dona, obligada a fer cada dia 1.600 quilòmetres per anar a treballar

La precarietat a Itàlia té nom de dona, Giuseppina Giuliano. Aquesta jove de 29 anys es veu obligada a fer 1.600 km cada dia per anar a treballar. Concretament, agafa cada dia un tren des de Nàpols fins a Milà perquè li surt més econòmic que no pas mudar-s’hi. Treballa com a conserge a un institut i per poder arribar a temps es lleva a les 3:30 per agafar un autobús que la deixa a l’estació i allà poder agafar un tren d’alta velocitat a les 5:09 per arribar a Milà quatre hores i mitja després.

La seva jornada laboral a l’institut Boccioni comença a les 10:30 i acaba a les 17 hores, quan compra alguna cosa per dinar i es dirigeix a l’estació per agafar un altre tren amb destí Nàpols. No arriba a casa fins les 23:30. Està una estona amb la seva família i marxa a dormir, ja que al dia següent ha de tornar a fer els 1.600 quilòmetres per anar i tornar de la seva feina. La Giuseppina creu que no té cap alternativa a aquests viatges “extrems” i diaris, perquè un pis a Milà li és inassumible econòmicament.

Un autobús a Nàpols / EP

Un salari de 1.100 euros i una habitació de 650

La Giuseppina va intentar buscar un pis a Milà, on té la feina, per evitar haver de fer cada dia aquest trajecte que ha impactat a tota Itàlia. Però la cerca va ser infructuosa per un tema econòmic. A la seva feina de conserge cobra 1.100 euros, el que li fa impossible llogar ni que sigui una habitació. A Milà, les habitacions costen 650 euros al mes. Els comptes que va fer li van confirmar que li surt més a compte anar i tornar en tren a casa cada dia -té un cost de 400 euros a mes- que no pas llogar una habitació per aquest preu.

Aquesta decisió extrema li permet estalviar una mica del salari que cobra a l’institut, ja que llogant l’habitació no tindria diners un cop pagades totes les despeses i el menjar. Des que la seva història ha vist la llum a Itàlia, diverses entitats han contactat amb ella per ajudar-la a trobar un allotjament que s’adapti al seu salari a Milà. El seu institut, en publicar-se la notícia, també està intentant buscar-li un lloc on viure perquè no hagi de fer cada dia 1.600 quilòmetres només per anar a treballar.