Sánchez culpa les màfies de la mort d’immigrants a Melilla

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha insistit aquest dissabte que l’únic responsable de les morts en el salt massiu a la tanca de Melilla són les màfies que trafiquen amb éssers humans. En una compareixença després del consell de ministres extraordinari, Sánchez ha recordat que les autoritats marroquines van treballar “coordinadament” amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat per contrarestar “l’assalt tant violent a Melilla”. Sánchez ha traslladat “reconeixement” i “solidaritat” als policies espanyols que “protegeixen les fronteres” i ha lamentat que fos un “assalt violent i organitzat” contra la integritat nacional del país, informa l’agència ACN:

Centenars de cossos amuntegats i desatesos són les imatges d’impacte que arriben sobre el tracte que estan rebent els immigrants subsaharians que ahir van intentar saltar la tanca de Melilla per ingressar en territori espanyol. Segons les estimacions oficials, hi hauria 18 morts, però la xifra s’està elevant. El fet és encara més rellevant si es té en compte que es tracta de la primera entrada massiva que té lloc a Melilla d’ençà que el govern espanyol normalitzés relacions entre Espanya i el Marroc l’abril passat després del gir de posició del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre el Sàhara Occidental.

Una ONG denuncia la situació a la frontera

L’Associació Marroquí de Drets Humans (AMDH) de Nador, sobre el terreny, està oferint més informació sobre la situació des de territori marroquí. Segons aquesta entitat, almenys dos gendarmes de la policia marroquina ha mort i el balanç d’immigrants que han perdut la vida s’eleva a 27. Dissabte unes 2.000 persones van intentar entrar a Melilla i només unes 150 van aconseguir el seu objectiu. L’organització denuncia que el balanç mostra que “les polítiques migratòries són letals”.

Imatges difoses d’immigrants al Marroc / AMD Twitter

L’ONG marroquina demana que, donades les circumstàncies s’obri una investigació per determinar responsabilitats després de qualificar el 24 de juny com “un dia trist a Nador”. Segons la versió d’aquesta organització hi ha desenes de ferits a les dues bandes, amb almenys dos casos greus entre policies i 12 entre els immigrants. A més a més, també apunta que hi ha desenes d’immigrants detinguts que apareixen en imatges.