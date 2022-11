El PSOE presumeix de reformar la sedició per facilitar l’extradició de Puigdemont

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha presumit de reformar la sedició per facilitar l’extradició dels independentistes exiliats, en especial de Carles Puigdemont. Segons ha explicat López en roda de premsa, amb la modificació del Codi Penal anunciada per Pedro Sánchez, la legislació espanyol s’homologarà a l’europea, per la qual cosa els nous, tipus delictius seran equiparables als d’altres països europeus. “No tornarà a haver-hi santuaris per als atemptats contra l’ordre públic”. López també ha garantit que si Puigdemont “torna a Espanya, serà jutjat”.

En una compareixença per detallar la reforma, el portaveu del PSOE al Congrés ha reconegut que l’1-O i el judici dels presos polítics van “obrir un debat enorme entre els juristes sobre els tipus delictius que calia aplicar perquè no estaven gens clars”. López ha assegurat que, “com que no existia el delicte de sedició als països del nostre voltant, la col·laboració judicial amb aquests països no va ser possible” i això va impedir l’extradició de Carles Puigdemont i la resta d’exiliats. “Amb aquesta reforma això no tornarà a passar”.

Toni Comín i Carles Puigdemont al Parlament Europeu / ACN

El PSOE treu pit de la situació a Catalunya

Qüestionat per la indignació que la reforma ha generat en el PP, el dirigent socialista ha aprofitat per treure pit de la millora de la situació política i social a Catalunya. “A aquells que ens acusen de vendre’ns als independentistes amb una qüestió de sentit comú que ajudarà els nostres jutges a fer una correcta aplicació de la justícia, dir-los que Catalunya està avui infinitament millor que el 2017”, ha insistit el portaveu.

López també ha recordat que ara la “majoria de catalans volen quedar-se a Espanya” i que la Generalitat s’ha compromès “per escrit” a “complir l’ordenament jurídic legal”. El polític socialista ha negat que la reforma de la sedició formi part de les negociacions per als pressupostos generals de l’Estat.