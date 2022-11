Òmnium avisa que modificar la sedició pot “criminalitzar” la dissidència

Òmnium Cultural s’ha mostrat reticent amb la reforma del Codi Penal que ha plantejat el govern espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la substitució del delicte de sedició per un de desordres públics agreujats en una entrevista a La Sexta a última hora d’aquest dijous i, l’entitat, alerta de les conseqüències. En una atenció als mitjans aquest divendres davant el Parlament, el president d’Òmnium, Xavier Antich, ha assenyalat que la modificació del delicte de desordres públics pot suposar “un pas endavant en la criminalització de la dissidència política” i podria escalar la persecució del dret a protesta, també més enllà de l’independentisme. A més, Antich ha alertat que la introducció d’aquest nou tipus penal facilita “encara més” la contínua vulneració de drets fonamentals de l’Estat contra la ciutadania.

El líder de l’entitat ha insistit que la sedició és un “delicte totalment antidemocràtic, propi d’un Estat autoritari” i remarca que la seva única finalitat és la de “criminalitzar la persecució del dret de protesta”. Per això, des d’Òmnium Cultural no acceptaran com a positiva cap altra via que no sigui la derogació d’aquest tipus delictiu. De fet, l’entitat es manté en la reclamació de l’amnistia perquè veu necessari torbar una “resposta col·lectiva” per a tots els encausats per participar en accions de defensa del dret a l’autodeterminació.

Imatge d’arxiu de la junta d’Òmnium, durant una declaració per l’1-O / Òmnium

La modificació incorpora la “intimidació”

Aquest divendres, Antich també ha lamentat que la supressió del delicte de sedició “no dona resposta” a totes les persones represaliades per l’Estat espanyol.

La reforma del Codi Penal que planteja el govern espanyol, assenyala el president d’Òmnium, “amplia perillosament” el delicte de desordres públics i això, com a activistes, els “preocupa enormement”. Antich ha especificat que la modificació “incorpora el concepte d’intimidació” i s’ha preguntat, de manera retòrica: “Qui decideix quan n’hi ha? Els mateixos que van decretar presó contra Jordi Cuixart per exercir el dret a protesta?”.