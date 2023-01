Macron i la Moncloa uneixen de nou l’independentisme al carrer

L’independentisme ha tornat a sortir al carrer unit i reivindicatiu per enviar un missatge clar a Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. “Als Països Catalans no hi ha normalitat sinó un conflicte polític no resolt”, han advertit l’ANC, Òmnium i el Consell de la República, les tres entitats organitzadores de la protesta. Unes 30.000 persones, segons l’organització, i unes 6.500 segons la Guàrdia Urbana han anat fins a la Font Màgica de Montjuïc. En el seu manifest, el sobiranisme avisa que Espanya i França no tenen “cap intenció” d’abordar el conflicte català i lamenten que s’intenti “vendre una imatge de normalitat” que no existeix. “Això no s’ha acabat”.

Pere Manzanares, tinent alcalde de l’ajuntament d’Elna, i Gemma Pera, “represaliada” per les mobilitzacions de suport al raper Pablo Hasél, han estat els encarregats de llegir el manifest, que denuncia que “no hi ha normalitat” als Països Catalans i assegura que l’estat espanyol està disposat a assumir els nivells “més alts de repressió” per esclafar l’independentisme. Les entitats defensen una “mobilització contínua i transversal” per culminar el camí cap a una república catalana independent.

La protesta contra Sánchez supera les expectatives de l’independentisme

No s’havien generat expectatives, però l’independentisme ha sabut aprofitar l’oportunitat. Milers de persones han respost a la convocatòria unitària de l’ANC, Òmnium i el Consell per la República, i s’han concentrat a la Font Màgica de Barcelona per fer sentir que el Procés està ben viu. La cimera entre el president espanyol Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron a Barcelona ha esperonat a l’independentisme reivindicar que la lluita per la independència, tot i les diferències, continua. “Aquí no s’ha acabat res fins que ho diguin els mateixos catalans”, opinen fonts dels convocants que aquest matí constataven amb orgull l’èxit de la convocatòria.

Sobre el paper, hi ha 43 entitats que s’han afegit a la concentració, cadascuna amb bandera pròpia i amb la seva estratègia pròpia. Possiblement aquí estigui la clau de l’èxit, en el benentès que entitats, formacions i activistes han aparcat l’estratègia per aplicar una tàctica concreta i comuna aprofitant l’oportunitat i la invitació de la Moncloa tot afirmant que el Procés s’havia acabat. Aquest dijous centenars d’autocars han arribat a la ciutat i s’han concentrat davant la línia de seguretat integrada pels Mossos d’Esquadra que protegien el perímetre del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) escenari de la trobada.

Manifestació independentista a Montjuïc contra la cimera hispanofrancesa / ACN

Una unitat en un moment precís

La trobada també s’emmarca en un moment polític delicat. Per una banda, l’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal que incloïa l’abolició de la sedició i la reforma de la sedició. Uns canvis que no han immutat les ganes de reprimir, sobretot a l’exili, de la judicatura, l’advocacia de l’Estat i de la Fiscalia. Per l’altra, la negociació dels pressupostos entre el PSC i ERC de cara a salvar amb més traça la legislatura. Tot enmig d’un debat enverinat per les enquestes que redueixen la distància entre PSOE i PP en unes eleccions estatals.

Així que aquesta unitat independentista, que s’havia esberlat de manera evident durant la negociació de la derogació de la sedició, ha arribat amb l’escriptura d’un manifest conjunt i la idea general que cal mobilitzar l’independentisme per acreditar, com diria la cançó, que no estava mort, estava de parranda.